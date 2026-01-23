विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'

Karnataka News: पिछले साल कर्नाटक में एक विदेशी टूरिस्ट के साथ रेप हुआ था जबकि दूसरे टूरिस्ट का मर्डर कर दिया गया था. अब इस घटना को कोप्पल के सांसद ने छोटी घटना बता दिया.
Trending Photos
Karnataka News: कर्नाटक के कोप्पल के सांसद राजशेखर हितनाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से उनकी जमकर आलोचना हो रही है. उनके बयान पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. हितनल ने पिछले साल सनापुर गांव में एक विदेशी टूरिस्ट के रेप और दूसरे टूरिस्ट का मर्डर कर दिया गया था. इस घटना को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में हुए 'डिस्कवर कोप्पल' प्रोग्राम सांसद ने छोटी घटना बता दिया.
ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए
इस कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद ने लोगों को संबोधित करते हुए इसे छोटी घटना बताया और कहा कि कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे टूरिज्म की संभावनाओं को नुकसान होता है. उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान भी यही बात दोहराई, जिससे वहां मौजूद कई लोग हैरान रह गए और उन्हें बुरा लगा. उनके इस बयान से गुस्सा भड़क गया, और नेताओं, संगठनों और आम लोगों ने इस अपराध के बारे में जो बताया, उस पर कड़ी आपत्ति जताई.
बीजेपी ने घेरा
JD(S) की स्टेट कोर कमेटी के सदस्य CV चंद्रशेखर ने इस टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया और कहा कि MP ने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देने के बजाय, कानून और व्यवस्था की गंभीर नाकामी को कम करके आंका. BJP की स्टेट कोर कमेटी के सदस्य डॉ. बसवराज क्यावतर ने इस टिप्पणी को चौंकाने वाला और माफ न करने लायक बताया और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए यह ठीक नहीं है. डॉ. क्यावतर ने कहा कि गैर-कानूनी कामों की वजह से ऐसी घटनाएं हुईं और आरोप लगाया कि अपराध की गंभीरता को कम किया जा रहा है.
सांसद ने जारी की सफाई
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि आनेगंडी इलाके में टूरिस्टों की संख्या, जो पहले हर साल 30 लाख से ज्यादा आते थे, इन अपराधों के बाद तेजी से कम हो गई है. इस आलोचना के बाद, राजशेखर हितनाल ने एक सफाई जारी करते हुए कहा कि सनापुर रेप-मर्डर मामले गंभीर और दर्दनाक घटनाएं थीं जो नहीं होनी चाहिए थीं. इसके बावजूद, सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना होती रही, महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बयान की निंदा करते हुए इसे गलत बताया और MP से साफ तौर पर माफी मांगने की मांग की.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.