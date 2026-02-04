घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा

Advertisement
Karnataka News: कर्नाटक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है.  यहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और उसका सिर मुंडवा दिया. इसके पीछे की वजह काफी चौंकाने वाली है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Feb 04, 2026, 02:18 PM IST
Karnataka News: कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यहां पर एक आदमी ने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया और उसका सिर मुंडवा दिया. जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है. इस युवक को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है. इस मामले को जो भी सुन रहा है वो दंग हो जा रहा है.

क्या है मामला
मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने बताया कि 31 साल के उमेश कोट्टालागी ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के संदिग्ध व्यवहार को लेकर उसे लगातार परेशान किया. महिला के माता-पिता और परिवार के बार-बार दखल देने के बावजूद भी परेशान करना जारी रहा. 31 जनवरी की देर रात, पति-पत्नी के बीच बहस हो गई, जिसमें पति को पत्नी के घर का दरवाजा देर से खोलने पर गुस्सा आ गया, फिर उसने घर को अंदर से बंद कर लिया.

मुंडवा दिया सिर
इतना ही नहीं आदमी ने उसके साथ मारपीट की और इलेक्ट्रिक ट्रिमर से जबरदस्ती उसका सिर मुंडवा दिया. आरोपी ने यह हमला तब किया जब उसे शक था कि कोई दूसरा आदमी उसके घर खाना लेने आया था. सावलगी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर आरोप लगाया गया.

अन्य मामला
अक्सर देखा जाता है कि शक की वजह से कई सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं. शक की वजह से पति-पत्नी में विवाद भी होता है. बीते दिन हुबली जिले में घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में सोमवार को हुबली में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. आरोपी इरफान शिग्गांव हुबली के रामलिंगेश्वर नगर का निवासी है, उसने अपनी 28 वर्षीय पत्नी थाइसिन पर कई बार चाकू से हमला किया किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

