Karnataka News: कर्ननाटक के मैसूरु में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. यहां पर एक रेस्तरां-पब में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाग भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 2 लोगों की जान गई है. वहीं, 6 लोगों के घायल होने की खबर है. बताया जा रहा है कि जिस दौरान आग लगी, उस वक्त इमारत में कई लोग मौजूद थे. यह हादसा 'फॉक्स डेन लिकर गैराज' नाम के पब में हुआ है.
इस हादसे में जिन लोगों की जान गई है, उसमें दार्जिलिंग के 26 वर्षीय साहिन और नेपाल के 24 वर्षीय प्रकाश शामिल हैं. घटना की जानकारी होते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में लग गए. पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं. आग लगने की वजह और इससे संबंधित अन्य मामले की जांच की जा रही है.
मैसूरु में रेस्तरां- पब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लगी है. अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि हमने सीढ़ियों की मदद से करीब 15 लोगों को बचाया. उन्हें मामूली चोटें आई हैं और वे खतरे से बाहर हैं. आग पर काबू पा लिया गया है और वहां काम करने वाले दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं.
अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी. हालांकि, बाद में स्पष्ट हो सका है कि यह आग सिलेंडर ब्लास्ट के कारण लगी. घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल ेमं भर्ती कराया गया है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना मैसूरु के आरटी नगर इलाके में दत्तागल्ली के पास स्थिति फॉक्स डेन लिकर गैराज एंड रेस्तरां की है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के बाद जब तक लोग संभल पाते, स्थिति भयानक हो चुकी थी और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.