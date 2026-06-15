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कर्नाटक के मैसूरु में बड़ा हादसा, पब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग; 2 की मौत और कई घायल

कर्ननाटक के मैसूरु में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है. यहां पर एक रेस्त्रां-पब में आग लगने से दो लोगों की मौत हुई है और कम से कम 6 लोगों के घायल होने की खबर है. बताया जा रहा है कि जिस दौरान आग लगी, उस वक्त इमारत में कई लोग मौजूद थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:46 PM IST
कर्नाटक के मैसूरु में बड़ा हादसा, पब में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग; 2 की मौत और कई घायल
Image Credit: स्क्रीनग्रैब, सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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