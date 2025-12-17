Advertisement
trendingNow13044017
Hindi NewsदेशRSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी..., MGNREGA पर छिड़ी तकरार के बीच BJP पर बरसे कर्नाटक के मंत्री

'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA पर छिड़ी तकरार के बीच BJP पर बरसे कर्नाटक के मंत्री

Karnataka News: कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है. केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये कदम विरोध दिखाता है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 17, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA पर छिड़ी तकरार के बीच BJP पर बरसे कर्नाटक के मंत्री

Karnataka News: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदले को लेकर सियासत छिड़ी है, कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है. जगह-जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसी बीच कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. साथ ही कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के प्रति BJP और RSS के वैचारिक विरोध को दिखाता है.

दुनिया भर में मिली पहचान
इस कदम के खिलाफ बेलगावी में एक प्रोटेस्ट में बोलते हुए राव ने कहा यह सब जानते हैं कि RSS और BJP महात्मा गांधी को नापसंद करते हैं, जो उनके कामों में दिखता है. यह एक सफल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम था, जिसे दुनिया भर में पहचान मिली.

कांग्रेस का प्रदर्शन
बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को बेलगावी में सुवर्ण सौधा में गांधी की मूर्ति के पास नेशनल हेराल्ड केस और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलकर VB-G राम जी करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. इस प्रोटेस्ट में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM डीके शिवकुमार भी कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

मौजूद रहे सीएम
प्रोटेस्ट के दौरान, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के फ्रीडम मूवमेंट से करीब से जुड़ा हुआ है. उन्होंने केस में सेंट्रल एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान स्थापित किया था. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी भी FIR की कॉपी नहीं दी गई है और कहा कि इस तरह के एक्शन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इमेज "खराब" हुई है.

BJP- RSS पर लगाया आरोप
बिल का विरोध करते हुए, कांग्रेस ने 17 दिसंबर को देश भर में कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की, जिसमें BJP और RSS पर अधिकारों पर आधारित वेलफेयर को खत्म करने और इसे केंद्र से कंट्रोल होने वाली चैरिटी से बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया. पार्टी ने अपनी राज्य यूनिट्स (प्रदेश कांग्रेस कमेटियों) को सभी ज़िला हेडक्वार्टर्स पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है. (ANI)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
National News
करोड़ों कमाने के बावजूद वापस भारत क्यों नहीं लौटते NRI? वजह जान चौंक जाएंगे आप
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
Infiltration Cases
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Yambem Biren
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
Akshay Khanna
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'