'RSS-BJP को नहीं पसंद महात्मा गांधी...', MGNREGA पर छिड़ी तकरार के बीच BJP पर बरसे कर्नाटक के मंत्री

Karnataka News: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदले को लेकर सियासत छिड़ी है, कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है. जगह-जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं. इसी बीच कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. साथ ही कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के प्रति BJP और RSS के वैचारिक विरोध को दिखाता है.

दुनिया भर में मिली पहचान

इस कदम के खिलाफ बेलगावी में एक प्रोटेस्ट में बोलते हुए राव ने कहा यह सब जानते हैं कि RSS और BJP महात्मा गांधी को नापसंद करते हैं, जो उनके कामों में दिखता है. यह एक सफल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम था, जिसे दुनिया भर में पहचान मिली.

कांग्रेस का प्रदर्शन

बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने बुधवार को बेलगावी में सुवर्ण सौधा में गांधी की मूर्ति के पास नेशनल हेराल्ड केस और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलकर VB-G राम जी करने के फैसले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया. इस प्रोटेस्ट में कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM डीके शिवकुमार भी कांग्रेस के प्रोटेस्ट में शामिल हुए.

मौजूद रहे सीएम

प्रोटेस्ट के दौरान, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा कि नेशनल हेराल्ड भारत के फ्रीडम मूवमेंट से करीब से जुड़ा हुआ है. उन्होंने केस में सेंट्रल एजेंसियों के एक्शन पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड देश का गौरव है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान स्थापित किया था. शिवकुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी भी FIR की कॉपी नहीं दी गई है और कहा कि इस तरह के एक्शन से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इमेज "खराब" हुई है.

BJP- RSS पर लगाया आरोप

बिल का विरोध करते हुए, कांग्रेस ने 17 दिसंबर को देश भर में कई विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की, जिसमें BJP और RSS पर अधिकारों पर आधारित वेलफेयर को खत्म करने और इसे केंद्र से कंट्रोल होने वाली चैरिटी से बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया. पार्टी ने अपनी राज्य यूनिट्स (प्रदेश कांग्रेस कमेटियों) को सभी ज़िला हेडक्वार्टर्स पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्देश दिया है. (ANI)