Advertisement
trendingNow13021647
Hindi Newsदेश

'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', कर्नाटक में छिड़ा सियासी घमासान, CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?

Karnataka News: कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर खींचतान मची है. अब बात दिल्ली तक निकल चुकी है. इसे लेकर एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसा है. जानिए किसने क्या कहा है?

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 28, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', कर्नाटक में छिड़ा सियासी घमासान, CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?

Karnataka Political News: कर्नाटक में इन दिनों सीएम की कुर्सी को लेकर तकरार छिड़ी है. बात राज्य से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गई है. अब फैसला शीर्ष नेतृत्व के हाथ में है. हालांकि कांग्रेस नेताओं में लगातार जारी कुर्सी की खींचतान के बीच एनडीए के नेताओं ने कटाक्ष किया है और कहा कि उन्हें लोगों की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता है. 

कर्नाटक के हालात पर बिहार के मंत्री राम कृपाल यादव ने बातचीत में कहा गलती से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, लोगों ने गलती से उन्हें सीटें दे दीं. मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और उपमुख्यमंत्री (डीके शिवकुमार) के बीच की स्थिति सबको दिख रही है. उन्हें लोगों की परवाह नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब इन लोगों (मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री) के बीच तालमेल नहीं है तो जनता की क्या सेवा करेंगे? राम कृपाल यादव ने कहा कि अगली बार कर्नाटक के चुनावों में कांग्रेस पार्टी साफ हो जाएगी.

बिहार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, जो पार्टी अपने उसूलों से भटक गई है, उसे अंदरूनी लड़ाई का सामना करना ही पड़ता है. यहां तक ​​कि जिस तथाकथित हाईकमान की वे बात करते हैं, वह भी बंटा हुआ है. कर्नाटक में उपमुख्यमंत्री वाला खेल राहुल गांधी के अपने दरबार से खेला जा रहा है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री को बौना दिखाने में लगा है.

Add Zee News as a Preferred Source

रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री नितिन नबीन ने बिहार चुनाव में एनडीए का श्रेय छत्तीसगढ़ को भी दिया. उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के कई कार्यकर्ता वहां (बिहार) लगे हुए थे. उन सभी कार्यकर्ताओं के जरिए छत्तीसगढ़ से बिहार को जो समर्थन और भावना मिली, उसने इस जीत में भूमिका निभाई. मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने चुनाव के दौरान अपनी मेहनत से योगदान दिया. नितिन नबीन ने यह भी कहा कि बिहार में जीत का श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं, बिहार के लोगों और हमारे नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

Trending news

'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
Karnataka News
'सत्ता में गलती से आई कांग्रेस...', CM कुर्सी पर क्या बोल गए NDA नेता?
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
power index 2025
भारत बना इस मामले में दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को टक्कर
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति