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इलाज के बहाने अस्पताल गया कैदी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था मौज, कॉन्स्टेबल पर गिरी गाज; जांच के दिए गए आदेश

कर्नाटक के मांड्या जिले में एक कैदी को अस्पताल में गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते पकड़ा गया. वह इलाज के बहाने यहां पर आया था. मामले में एक कॉन्स्टेबल को निलंबित किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:10 PM IST
इलाज के बहाने अस्पताल गया कैदी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था मौज, कॉन्स्टेबल पर गिरी गाज; जांच के दिए गए आदेश
Image Credit: कोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार. (फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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