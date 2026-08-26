/इलाज के बहाने अस्पताल गया कैदी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा था मौज, कॉन्स्टेबल पर गिरी गाज; जांच के दिए गए आदेश

कर्नाटक के माड्या जिले में एक कैदी को VIP ट्रीटमेंट देने के आरोप में एक कॉन्स्टेबल को निलंबित किया गया है. कॉन्स्टेबल पर आरोप है कि बिना किसी बीमारी के ही कैदी को कोर्ट की इजाजत के बिना अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए कैदी को एमआईएमएस अस्पताल ले जाया गया। जहां पर कैदी को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया.
घटना के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है. घटना के तुरंत बाद जेल विभाग के एडीजीपी आलोक कुमार ने मांड्या जिला जेल का दौरा किया। उन्होंने जेल की हर बैरक का निरीक्षण किया। मामले में कई अधिकारियों से सख्ती से पूछताछ की गई. इसके कुछ समय बाद मांड्या जिले के एमआईएमएस ने अस्पताल का दौरा किया और निरीक्षण किया.
जानकारी के अनुसार, पुलिस कॉन्स्टेबल चंदन पर आरोप है कि उसकी ओर से इलाज के लिए भर्ती कैदी को वार्ड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने दिया गया। इसके बाद जिला आर्म्ड रिजर्व (डीएआर) के कॉन्स्टेबल चंदन को ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है.
गौरतलब है कि कैदी मोहम्मद हुसैन को वार्ड में उसकी महिलामित्र के साथ पकड़ा गया. एडीजीपी आलोक कुमार ने इस पूरे प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अधिकारी ने रिपोर्ट को 27 अगस्त तक जमा करने आदेश दिया है. इसके साथ ही जेल सुपरिटेंडेंट और एमआईएमएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को निर्देश भी जारी किए गए हैं.
इसी साल जुलाई की शुरुआत में आरोपी मोहम्मद हुसैन को जमीन के रिकॉर्ड के रजिस्टर, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सरकारी सॉफ्टवेयर में कथित फर्जी रिकॉर्ड बनाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. बीएनएस की धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज है.
हैरान करने वाली बात है कि कैदी को अस्पताल ले जाने की जानकारी कोर्ट को भी पुलिस अधिकारियों की ओर से नहीं दी गई थी. ऐसे में कोर्ट की ओर से हुसैन को अस्पताल में भर्ती कराने के फैसले पर सवाल किया गया. कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कैदी को अस्पताल में रखने की कोई स्पष्ट मेडिकल जरूरत थी?
हालांकि, इस सवाल पर अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए. इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि क्या कैदी को जेल से एमआईएमएस भेजे जाने की जानकारी कोर्ट तक पहुंचाई गई थी? इस सवाल के जवाब में अधिकारियों ने माना की इसकी जानकारी कोर्ट के नहीं भेजी गई. कोर्ट ने आगे से ऐसे मामलों में विशेष सावधनी बरतने का आदेश दिया है. (इनपुट-आईएएनएस)