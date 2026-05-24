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Hindi Newsदेशकर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला; जानें पूरा मामला

कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला; जानें पूरा मामला

कर्नाटक के भटकल में एक धार्मिक संरचना के पुनर्निमाण को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया. इस दौरान एक अराजक तत्वों ने पुलिस पर हमला बोला. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया है. वर्तमान में स्थिति नियंत्रित है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 24, 2026, 11:38 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

Karnataka News: कर्नाटक के भटकल शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर एक हिंदू धार्मिक चबूतरे के पुनर्निर्माण को लेकर दो समुदायों में टकराव हो गया और इलाके में तनाव फैल गया. जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. बताया जा रहा है कि स्थिति नियंत्रित करने के लिए पहुंची पुलिस की टीम पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया. 

जानकारी के अनुसार, धार्मिक ढांचे से जुड़े विवाद के कारण दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ा है. हालात और न बिगड़े इस स्थिति को संभालने के लिए बड़ी मात्रा में सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया है.  इसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आईं।

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा 

रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और किसी भी एक जगह पर लोगों को एकत्र होने से मना किया जा रहा है. इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की गई है. प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है.  

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अधिकारियों ने क्या बताया? 

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को अब नियंत्रण में कर लिया गया है. हालांकि, ऐहतियात के तौर पर पूरे इलाके में निगरानी जारी है. मामले में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और कानून के अनुसार, एक्शन लेने की तैयारी है. 

उधर, स्थानीय प्रशासव ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है और सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश साझा न करने की अपील की है. वर्तमान मे शहर में माहौल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस ने स्थिति कंट्रोल में रखी है. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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