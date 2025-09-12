पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली- उनको बाघ खा गया
देश

पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली- उनको बाघ खा गया

Karnataka News: कर्नाटक में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और इस राज को छिपाने के लिए और मुआवजा पाने के लिए झूठी कहानी बनाई, हालांकि पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सच्चाई उजागर हुई. जानिए पूरा मामला.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 12, 2025, 05:34 PM IST
पति को सुलाया मौत की नींद, फिर तैयार किया खौफनाक प्लान, पैसों के लालच में बोली- उनको बाघ खा गया

Mysore Murder: कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी. आप सोच में पड़ जाएंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मैसूर जिले में एक वाइफ ने अपनी पति की हत्या कर दी और फिर इस राज को छिपाने और मुआवजे के लिए के लिए झूठी कहानी बनाई, उसने दावा किया कि उसके पति की मौत बाघ के हमले की वजह से हुई है. हालांकि पुलिस ने जांच की तो इस राज का पर्दाफाश हुआ. जानें क्या है पूरा मामला? 

क्या है मामला
यह मामला जिले के हुनसुरु तालुक के चिक्काहेज्जुर गांव से सामने आया है. यहां पर एक महिला ने अपने पति को जहर दे दिया और फिर उसने बताया कि उसके पति मौत जंगली जानवर के हमले की वजह से हुई, उसने ये दावा इसलिए किया क्योंकि सरकार द्वारा उसे भारी मुआवजा मिलता, महिला ने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये भी कहा कि उसका पति लापता हो गया था और हो सकता है कि बाघ ने उसे मारकर शव को किसी अज्ञात स्थान पर ले गया हो. 

कहां मिला शव?
महिला के दावे के बाद पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने वेंकटस्वामी के शव की तलाश के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू किया. पुलिस वहां पहुंची जहां पर आखिर बार उसके पति को देखा गया गया था लेकिन वहां पर कोई ऐसा निशान नहीं मिला फिर पुलिस ने मृतक के घर की तलाशी ली तो उसका शव घर पीछे गोबर में ढेर में छिपा हुआ मिला.

क्यों की हत्या?
इसके बाद पुलिस ने जब महिला से कड़ाई के साथ पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका मकसद जंगली जानवरों के हमलों से होने वाली मौतों के लिए मिलने वाले भारी सरकारी मुआवजे का दावा करना था. अधिकारी ने बताया कि आरोपी पत्नी सल्लापुरी ने हेज्जुर गांव में बाघ के घूमने की अफवाहों का फायदा उठाकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी. बता दें कि सुपारी के खेत में काम करते समय, उसने एक बातचीत सुनी जिसमें कहा गया था कि सरकार जंगली जानवरों के हमले के पीड़ितों को 15 लाख रुपये का मुआवज़ा देती है, जिससे उसने हत्या की योजना बनाई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Karnataka News

;