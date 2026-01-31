मां-बाप और बहन को सुलाया मौत की नींद, फिर भाग गया बेंगलुरु; युवक ने क्यों उठाया खौफनाक कदम?

Karnataka News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिसे देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं. कर्नाटक के विजयनगर से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर खौफनाक हत्याकांड हुआ है. एक युवक ने अपने माता-पिता और बहन की हत्या करने के बाद उनकी लाशें अपने किराए के घर के अंदर दफना दीं. जब इसका खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए. जानिए क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हत्या करने के बाद युवक ने इन लाशों को अपने किराए के घर के अंदर दफना दीं थी. आरोपी अक्षय कुमार, चित्रदुर्ग जिले के होसदुर्गा तालुक के डोड्डाकिट्टादहल्ली गांव का रहने वाला है, उसने कोट्टुरु में परिवार के किराए के घर में हत्याएं कीं. पीड़ित उसके पिता भीमराज, मां जयलक्ष्मी और बहन अमृता थे. परिवार कई सालों से वहां रह रहा था और टायर रिट्रेडिंग के बिजनेस से अपना परिवार चला रहा था.

भाग गया बेंगलुरु

हत्याओं के बाद, अक्षय कथित तौर पर बेंगलुरु भाग गया और जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए तिलक नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. उसने कहा कि उसे कोई अंदाजा नहीं है कि उसके माता-पिता और बहन कहां गए हैं. हालांकि, पुलिस की लगातार पूछताछ ने उसका मुखौटा उतार दिया, जिससे उसने ट्रिपल मर्डर कबूल कर लिया.

इसलिए चल रहा था विवाद

पुलिस सूत्रों का कहना है कि अमृता के एक लड़के के साथ रिश्ते को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ था, जिसका अक्षय ने कड़ा विरोध किया था. जब उसके माता-पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, तो वह गुस्से में आ गया और तीनों को मार डाला. फिर उसने जुर्म छिपाने के लिए उनकी लाशों को वहीं किराए के घर की जगह पर दफना दिया. हालांकि अभी भी जांच चल रही है. इस मामले ने आसपास रहने वाले लोगों को परेशान कर दिया है.