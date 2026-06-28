/गुस्साए युवक ने कांग्रेस विधायक पर फेंकी चप्पल, केम्पेगौड़ा जयंती में ऐसा क्या बोल गए थे प्रदीप ईश्वर?

Karnataka News: सियासत में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है. अब कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में कन्नड़ भवन में केम्पेगौड़ा जयंती के दौरान चिक्कबल्लापुर से कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर पर चप्पल फेंकी गई. इसके बाद विधायक के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया.
यह घटना तब हुई जब दर्शकों में बैठे JD(S) के कार्यकर्ता और वोक्कालिगा समुदाय के सदस्य उनकी बयानबाजी की वजह से नाराज हो गए थे. उन्होंने HD कुमारस्वामी के खिलाफ हाल ही में की गई उनकी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की. जिसके बाद धीरे-धीरे माहौल पूरी तरह से बदल गया.
HD कुमारस्वामी को लेकर कांग्रेस विधायक मे कहा कि कुमारस्वामी करोड़ों की घड़ियां पहनते थे, उनके पास 60 से ज्यादा महंगी कलाई घड़ियां हैं. क्या उनमें इसका जवाब देने की हिम्मत है? क्या अनीता कुमारस्वामी ने रामराज पंचेस बेचकर बिदादी में 32 एकड़ जमीन खरीदी है?
इसके बाद विधायक को पुलिस उनकी कार तक ले गई. इस बीच प्रदीप ईश्वर ने मूंछें घुमाईं और कंधे पर थप्पड़ मारते हुए अंबेडकर, वाल्मीकि और SC/ST समुदाय के समर्थन में नारे लगाए. तभी वहां गुस्साए हुए एक आदमी ने उनकी तरफ चप्पल फेंक दी.
चप्पल फेंके जाने के बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और कथित तौर पर चप्पल फेंकने वाले आदमी को हिरासत में ले लिया. हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को उस आदमी को हिरासत में लेने से रोकने की कोशिश की, जिससे भीड़ और पुलिसवालों के बीच हाथापाई और जोरदार धक्का-मुक्की हुई.
जिसके बाद माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया. इस स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने सूझबूझ दिखाई. जिसके बाद तनावपूर्ण माहौल शांत हुआ. इससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर अंडे और टमाटर फेंकने की खबरें सामने आई थी.