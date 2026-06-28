Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /गुस्साए युवक ने कांग्रेस विधायक पर फेंकी चप्पल, केम्पेगौड़ा जयंती में ऐसा क्या बोल गए थे प्रदीप ईश्वर?

गुस्साए युवक ने कांग्रेस विधायक पर फेंकी चप्पल, केम्पेगौड़ा जयंती में ऐसा क्या बोल गए थे प्रदीप ईश्वर?

Karnataka News: कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में कन्नड़ भवन में केम्पेगौड़ा जयंती के दौरान चिक्कबल्लापुर से कांग्रेस विधायक प्रदीप ईश्वर पर चप्पल फेंकी गई. जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 28, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:32 PM IST
गुस्साए युवक ने कांग्रेस विधायक पर फेंकी चप्पल, केम्पेगौड़ा जयंती में ऐसा क्या बोल गए थे प्रदीप ईश्वर?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
6 गेंद में 6 विकेट... 9 साल के क्रिकेटर ने मचाया तहलका, डबल हैट्रिक देख झूम उठी फैमि
Cricket records1 hr ago
2
Zohraan Mamdani1 hr ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Samsung Galaxy S25 Ultra discount1 hr ago
5
Soul Journey after death1 hr ago