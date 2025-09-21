कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया, आपस में भिड़े भाजपा-कांग्रेस

Karnataka Socio Educational Survey: कर्नाटक में 22 सितंबर 2022 से सामाजिक-शैक्षणिक सर्वे होने वाला है. इसको लेकर अब एक विवाद खड़ा हो गया है.
Trending Photos
Karnataka Goverment: कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंत्रियों की आपत्तियों, SC/ST और OBC समूहों के विरोध और राज्यपाल थावर चंद गहलोत के सुझाव के बाद सोमवार 22 सितंबर 2022 से शुरू होने वाले सामाजिक-शैक्षणिक सर्वे से 57 ईसाई धर्म के उप-जातियों को हटा दिया है. इसका साफ अर्थ है कि सर्वे के प्रश्नावली में इन उप जातियों का कोई जिक्र नहीं होगा. 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने वाले एन्यूमरेटर्स को इसका रिस्पॉन्स 'अदर्स' कटैगरी में रिकॉर्ड करना होगा.
ये भी पढ़ें- 20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम कर दी सड़क, देशभर पानी पुरी के दाम पर मचा घमासान
ये भी पढ़ें- Bullet Train पर आई खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, समुद्र के नीचे इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
कर्नाटक सरकार ने 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वे करने का फैसला किया है, जिसमें 57 ईसाई उप-जातियों को शामिल नहीं किया गया है। इन उप-जातियों के लिए 'अदर्स' श्रेणी में जवाब दर्ज किया जाएगा.
हां, ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से पहले अपनी मूल जाति का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन यह जानकारी भी 'अदर्स' श्रेणी में ही दर्ज की जाएगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.