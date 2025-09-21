कर्नाटक में जाति जनगणना पर घमासान , 57 ईसाई उप जातियों को सर्वे से हटाया, आपस में भिड़े भाजपा-कांग्रेस

Karnataka Goverment: कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मंत्रियों की आपत्तियों, SC/ST और OBC समूहों के विरोध और राज्यपाल थावर चंद गहलोत के सुझाव के बाद सोमवार 22 सितंबर 2022 से शुरू होने वाले सामाजिक-शैक्षणिक सर्वे से 57 ईसाई धर्म के उप-जातियों को हटा दिया है. इसका साफ अर्थ है कि सर्वे के प्रश्नावली में इन उप जातियों का कोई जिक्र नहीं होगा. 22 सितंबर 2025 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने वाले एन्यूमरेटर्स को इसका रिस्पॉन्स 'अदर्स' कटैगरी में रिकॉर्ड करना होगा.

सर्वे के लिए बढ़ी मुसीबत

अधिकारियों ने कहा कि उत्तर देने वाले धर्मांतरण से पहले अपनी मूल जाति का खुलासा कर सकते हैं, लेकिन ये एंट्री भी सीधा 'अदर्स' में ही लिस्ट होगी. राज्यपाल की ओर से चेतावनी दिए जाने के बाद इस लिस्ट से मतभेद और बढ़ सकते हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ओर से इन नामों को लिस्ट से बाहर करने का अनुरोध किया गया है. वहीं भाजपा ने इस इस पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से एंटी कन्वर्जन लॉ कमजोर पड़ सकता है और कन्वर्ट हुए ईसाइयों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकता है.

कांग्रेस पर आरोप

कर्नाटक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिल थॉमस ने शनिवार को कहा,'नया नामकरण धर्मांतरण को सामान्य बना देगा और भोले-भाले लोगों को जातिगत पहचान खोने के डर के बिना धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करेगा. ' वहीं सामाजिक न्याय जागृति वेदिके के अध्यक्ष एस हरीश ने कांग्रेस सरकार पर ईसाइयों को हिंदू OBC समुदायों में इंटीग्रेट करने और हिंदू समुदायों को ईसाई के रूप में लेबल करने की साजिश रचने का आरोप लगाया.

सिद्धारमैया ने दी सफाई

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज तंगदागी ने कहा कि कंथराजू आयोग के सर्वे के दौरान सरकार ने कोई लेबल नहीं दिए थे बल्कि प्रतिभागियों ने अपनी इच्छा से खुद को इस रूप में पहचाना, जिससे भ्रम दूर हो गया था. मामले को लेकर सिद्धारमैया ने तनाव कम करने की कोशिश करते हुए कहा,' यह सर्वे लोगों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का पता लगाने और उनके धर्म का पता लगाने के लिए है. अगर कोई ईसाई है तो उसे जाति के आधार पर नहीं बल्कि ईसाई के रूप में लिस्ट किया जाएगा.' कांग्रेस को विश्वास है कि कर्नाटक का सर्वे तेलंगाना मॉडल को फॉलो करेगा और इसमें व्यापक नीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.

