उडुपी: कर्नाटक (Karnataka) में हिजाब (Hijab) के साथ स्कूलों में एंट्री को लेकर विवाद जारी है. इस बीच आशंका है कि बड़ी साजिश रची जा रही है. पुलिस (Police) ने उडुपी (Udupi) में एक कॉलेज के पास से दो हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया है. ये वही कॉलेज है जहां हिजाब विवाद (Hijab Controversy) चल रहा है. पुलिस दोनों लोगों से पूछताछ रही है.

बता दें कि पुलिस ने कुंदापुर (Kundapur) में पीयू कॉलेज (PU College) के पास से 'घातक हथियार' के साथ दो आरोपियों अब्दुल माजिद और रजब को गिरफ्तार किया है. हालांकि उनके 3 साथी भाग गए हैं. पकड़े गए आरोपी कुंदापुर के पास के गांव गंगोली के बताए जा रहे हैं. पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद दोनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

कर्नाटक सरकार का नया आदेश है कि सभी शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड अनिवार्य है. अभी सरकारी शिक्षण संस्थानों पर ये फैसला लागू है. प्राइवेट स्कूल ड्रेस पर खुद फैसला ले सकते हैं. कर्नाटक शिक्षा कानून-1983 के तहत ये फैसला लिया गया है. सभी स्टूडेंट्स को समान पोशाक पहननी होगी.

इस बीच बड़ी खबर ये है कि पीयू कॉलेज में हिजाब पहने हुई छात्राओं को कैंपस में एंट्री दे दी गई है. हालांकि इन छात्राओं को अलग क्लासरूम में बैठाया जाएगा.

Karnataka: Students wearing hijab allowed entry into the campus of Government PU College, Kundapura today but they will be seated in separate classrooms. Latest visuals from the campus. pic.twitter.com/rEE8HfVzR1

