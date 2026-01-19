'समय हर सवाल का जवाब देगा', कर्नाटक के सियासी संकट पर डीके शिवकुमार का दावा

Karnataka Politics: डीके शिवकुमार ने कहा, 'मीडिया इसे ऐसे दिखाता है जैसे मैं दिल्ली सिर्फ राजनीतिक कारणों से या सरकार को अस्थिर करने के लिए जाता हूं. यह भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि राहुल गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया. वहीं, मीडिया में मेरे राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई गईं.'
Political Crisis in Karnataka: कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही खींचतान और अटकलों के बीच उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा है कि 'समय हर सवाल का जवाब देगा.' उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री और मैं, दोनों जानते हैं कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में क्या चर्चा हुई और कौन-से फैसले लिए गए.' सोमवार को दिल्ली से लौटने के बाद मीडिया से बातचीत में शिवकुमार ने अपनी दिल्ली यात्रा और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातों को लेकर उठ रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी.
डीके शिवकुमार ने कहा, 'मीडिया इसे ऐसे दिखाता है जैसे मैं दिल्ली सिर्फ राजनीतिक कारणों से या सरकार को अस्थिर करने के लिए जाता हूं. यह भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि राहुल गांधी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया. वहीं, मीडिया में मेरे राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें भी दिखाई गईं.' उन्होंने कहा, 'मैं चुप रहना ही बेहतर समझता हूं और इन मुद्दों को नहीं उठाना चाहता. एक बात तय है- समय हर बात का जवाब देगा. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा.'
मेरे पास 140 विधायकों का समर्थन
अपने भाई और पूर्व कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश के उस बयान पर कि उन्हें हाईकमान से 'अच्छी खबर' मिलेगी, शिवकुमार ने कहा, 'मेरे भाई, पार्टी कार्यकर्ता और यहां तक कि मीडिया भी यही कह रहा है कि मुझे अच्छी खबर मिलेगी. मेरे पास 140 विधायकों का समर्थन है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मेरा समर्थन कर रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री और मैं आपस में कैसे बात करते हैं? राहुल गांधी के सामने क्या चर्चा हुई और राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में क्या फैसले लिए गए- यह हम दोनों जानते हैं.'
मैं सारी बातें सार्वजनिक नहीं कर सकता
उन्होंने कहा, 'मैं यह सब मीडिया या सार्वजनिक मंच पर नहीं बता सकता और न ही इस पर चर्चा करूंगा. हर चीज का एक समय होता है और वही समय सभी सवालों का जवाब देगा.' अप्रैल में 'अच्छी खबर' मिलने के सवाल पर शिवकुमार ने कहा, 'देखते हैं. अभी इस पर बात करने की क्या जरूरत है?' इस दौरान जेल में बंद अभिनेत्री रान्या राव के सौतेले पिता और डीजीपी के. रामचंद्र राव से जुड़े कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और मीडिया को इस संबंध में गृह मंत्री से स्पष्टीकरण लेना चाहिए.
मेरे और डीके शिवकुमार के बीच कोई समझौता नहीं-सिद्धारमैया
शिवकुमार के नेतृत्व को लेकर दिए गए इन बयानों से राज्य की राजनीति और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर नई चर्चाओं और विवादों के तेज होने की संभावना है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पहले कह चुके हैं कि उनके और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के बीच कोई समझौता नहीं है. उन्होंने यह भी कहा था कि वह पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहेंगे, हालांकि बाद में यह भी स्पष्ट किया कि वह हाईकमान के फैसले का पालन करेंगे. वहीं, डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं.
