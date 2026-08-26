/वाल्मीकि निगम घोटाले पर घिरी कांग्रेस, शिवकुमार के मंत्री नागेंद्र ने इस्तीफे का रखा प्रस्ताव; कर्नाटक में बढ़ी सियासी हलचल

कर्नाटक की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. सीएम डीके शिवकुमार के मंत्रिमंडल में शामिल कर्नाटक के मंत्री बी नागेंद्र ने इस्तीफा देने की पेशकश की है. उन्होंने यह पेशकश ऐसे समय पर की है, जब पिछले कुछ समय से वह कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी के निशाने पर हैं.
दरअसल, कर्नाटक विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित 89 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर बी नागेंद्र को घेर रही है और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग कर रही है. बीजेपी की ओर से तेज किए गए विरोध प्रदर्शन के बीच नागेंद्र ने बुधवार (26 अगस्त) को इस्तीफा देने की पेशकश की.
कर्नाटक सरकार में मंत्री बी नागेंद्र ने भले ही अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि सीएम शिवकुमार ने उनसे अपने पद पर बने रहने को कहा है, जब तक कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से इस विषय पर बात नहीं हो जाती है. बता दें कि यह कथित घोटाला साल 2024 में निगम लेखा अधिकारी चंद्रशेखरन पी की आत्महत्या के बाद सामने आया था. आत्महत्या के दौरान उनके पास से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया, जिसमें धन हस्तांतरण का आरोप लगाया गया था.
वहीं, बाद में हुई जांच में पाया गया कि निगम के बैंक खातों से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे भेजे गए थे. इसके बाद कर्नाटक में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया. उसी वक्त से नागेंद्र विवादों में रहे. बी नागेंद्र तत्कालीन सीएम सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में जनजातीय कल्याण मंत्री थे और विवाद के बीच जून 2024 में इस्तीफा दे दिया था. हालांकि, इस साल डीके शिवकुमार के सीएम बनने के बाद फिर नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.
गौरतलब है कि बी नागेंद्र का इस्तीफा देने का प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है, जब बीजेपी ने राज्य में कांग्रेस सरकार की कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए 1 से 10 सितंबर के बीच रायचूर से बल्लारी तक पदयात्रा की घोषणा की.
बीजेपी की ओर से कहा गया कि किसानों की दुर्दशा, बेरोजगारी, आरक्षण के मुद्दों और भर्ती में अनियमितता के अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है. बीजेपी के कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि करीब 200 KM की इस पदयात्रा को 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा.