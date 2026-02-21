'मैं कभी कायर नहीं बन सकता...', क्या सिद्धारमैया के खिलाफ चल रही कोई राजनीतिक साजिश? सीएम की पोस्ट से बढ़ी सियासी हलचल

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने हाल में ही एक पोस्ट किया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है. सीएम ने अपनी एक्स पोस्ट में अपने खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिशों का जिक्र किया है. उन्होंने दावा किया कि उनके राजनीतिक करियर को कई नेताओं ने समाप्त करने का प्रयास किया.
Karnataka Politics: कर्नाटक कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इसका जवाब देना अब पार्टी हाईकमान को भी मुश्किल हो रहा है. इस बीच राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने एक नया पोस्ट किया, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई. दरअसल, राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने एक एक्स पोस्ट में एक तीखा बयान जारी किया इसमें उन्होंने अपने खिलाफ रची जा रही राजनीतिक साजिशों का जिक्र किया है. सीएम के इस पोस्ट के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है.
अपने इस पोस्ट में सीएम ने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू से आसान नहीं रही है, बल्कि बार-बार बाधाओं और चुनौतियों से भरी रही. उन्होंने दावा किया कि कई शक्तिशाली नेताओं ने सालों से उनको कई साजिशों का शिकार बनाने का प्रयास किया और उनके राजनीतिक करियर को समाप्त करने का प्रयास किया. हालांकि, जनता के आशीर्वाद के कारण वह अपना करियर जारी रखने में सफल रहे. सीएम ने यह पोस्ट शुक्रवार को किया.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे चार दशकों का राजनीतिक जीवन कभी भी फूलों की सेज नहीं रहा; यह हमेशा पत्थरों और कांटों का रास्ता रहा है. कई बड़े नेताओं ने मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए कई कुटिल साजिशें रचीं. जनता के आशीर्वाद से, मैंने उन सभी पर विजय प्राप्त की है.
"ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ"
ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಎಂದಿಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಲು - ಮುಳ್ಳುಗಳ ಹಾದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕುಟಿಲ ಕಾರಸ್ತಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜನತೆಯ… pic.twitter.com/rA8XGFuuZL
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) February 20, 2026
अपने पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा कि मैं भली-भांति जानता हूं कि यह मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं है, यह आप लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, जो निरंतर मुझ पर आशीर्वाद और समर्थन बरसाते हैं. इसीलिए, जब तक मुझमें सांस है, मैं इस राजनीतिक षड्यंत्र और घृणा एवं ईर्ष्या की राजनीति के विरुद्ध लड़ता रहूंगा. यह सत्य, न्याय और न्याय के लिए संघर्ष है. आप सभी के समर्थन से मैं इस लड़ाई को तब तक जारी रखूंगा जब तक मुझमें सांस है. मैं कभी भी युद्धक्षेत्र से भागने वाला कायर नहीं बनूंगा.
माना जाता रहा है कि कर्नाकट में डिप्टी सीएम शिवकुमार और सीएम सिद्धरमैया के बीच सब कुछ सामान्य नहीं रहता है. कई मौकों पर दोनों नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, जो हैरान करने वाले रहे. हाल में ही जब राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछा गया, तो स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है. इस दौरान उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कर दिया है, उनके इन बयानों से कांग्रेस के भीतर और विशेष रूप से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए बेचैनी बढ़ गई है. शिवकुमार के बयान के कुछ समय बाद ही सीएम सिद्धरमैया का ये बयान सामने आया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है.
जब डीके शिवकुमार से पूछा गया कि क्या वे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों से परेशान हो चुके हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, मुझे भरोसा है कि जो भी होगा वह मुझ पर और मेरे नेतृत्व पर निर्भर है. सभी जानते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है. इतना ही नहीं उपमुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि इस (राज्य के नेतृत्व) मामले पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उचित समय पर इसकी जानकारी देंगे.
