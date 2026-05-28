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Hindi Newsदेशइस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया, फिर चाय-नाश्ते पर मीटिंग क्यों? कर्नाटक में बन रही तीन संभावनाएं

इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे सिद्धारमैया, फिर चाय-नाश्ते पर मीटिंग क्यों? कर्नाटक में बन रही तीन संभावनाएं

कांग्रेस क्या सच में कर्नाटक में क्या मुख्यमंत्री बदलने जा रही है? आज सीएम सिद्धारमैया गवर्नर से मिल सकते हैं. औपचारिक तौर पर किसी ने कुछ नहीं कहा है कि क्या होगा, लेकिन डीके शिवकुमार काफी समय से 'सीएम इन वेटिंग' चल रहे हैं. अब कर्नाटक में तीन संभावनाएं बचती हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 08:07 AM IST
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फाइल फोटो
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कर्नाटक में आज क्या होने वाला है? सीएम सिद्धारमैया इस्तीफा देने गवर्नर के पास जा रहे हैं या बात कुछ और है. चर्चा है कि आज वह इस्तीफा दे सकते हैं और नए मुख्यमंत्री के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. हालांकि, अगर वह कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाते हैं, तो साफ है वह डीके शिवकुमार की जगह दूसरा विकल्प सेट करना चाहते हैं. चाय-नाश्ते पर वह कैबिनेट के सहयोगियों के साथ भी बैठेंगे. ऐसे में कांग्रेस के सामने आज दोनों दिग्गजों को बैलेंस करने की मुश्किल चुनौती है. दोनों खेमों में अपनी-अपनी बैठकें देर रात तक चलती रहीं. एक तरफ सिद्धारमैया के कुर्सी छोड़ने की चर्चा है, तो कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह कहकर चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश की है कि पार्टी ने अभी कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है. 

कुछ घंटे पहले सुरजेवाला ने साफ कहा था कि अभी कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल की कोई बैठक नहीं बुलाई है. अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. दिल्ली में हाल में सिद्धारमैया और डीके के साथ कांग्रेस नेतृत्व की बैठकों को भी राज्यसभा चुनाव से जोड़कर बताया गया. ऐसे में बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक एक कन्फ्यूजन की स्थिति है. आज दोपहर के घटनाक्रम को लेकर बेंगलुरु में राजनीतिक सस्पेंस बढ़ गया है. 

अंदरखाने चर्चा है कि कांग्रेस नेतृत्व राजस्थान-जैसी स्थिति से बचना चाहता है और एक ऐसा सौहार्दपूर्ण फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा है, जो दोनों नेताओं और उनके समर्थकों को मंजूर हो. कर्नाटक में आगे तीन संभावित राजनीतिक स्थितियां बन सकती हैं. 

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1. जैसा है, वैसा चलता रहे

हां, जैसा कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने दोनों दिग्गजों के साथ बैठक कर ली लेकिन इसे आगामी राज्यसभा और कर्नाटक विधान परिषद चुनावों पर केंद्रित माना गया. सुरजेवाला ने एक लाइन यह जरूर कही है कि पार्टी व्यक्तियों के हित में नहीं, कर्नाटक के हित में फैसले लेगी. 

ऐसे में अगर यथास्थिति बनी रहती है, तो डीके शिवकुमार की बेचैनी बढ़ सकती है. उन्हें 2028 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने तक (2 साल और) इंतजार करना पड़ सकता है. 

2. अगर सिद्धारमैया इस्तीफा दे देते हैं

यह दूसरी चर्चित स्थिति है. आज दोपहर तक काफी कुछ साफ हो जाएगा. अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते हैं, तो सबसे ज्यादा चर्चा यही है कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा. सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हो, कोई नाराज न हो शायद इसीलिए राहुल गांधी ने खुद दोनों नेताओं से दिल्ली में बात की है. सिद्धारमैया को राष्ट्रीय स्तर की कोई भी भूमिका देने का ऑफर भी दिया गया है. उन्हें एक हफ्ते में फैसला लेना है. कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्यसभा में एलओपी भी बना सकती है. अभी उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे हैं. 

कांग्रेस अध्यक्ष को अगले महीने राज्यसभा का एक और कार्यकाल मिल सकता है. कुछ लोग सिद्धारमैया को विपक्ष के नेता के पद के लिए एक मजबूत दावेदार मानते हैं. इससे कांग्रेस को अपना OBC वोट बैंक मजबूत करने में भी मदद मिलेगी. चर्चा है कि राहुल गांधी की टीम ने सिद्धारमैया के बेटे के लिए कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना पर भी चर्चा की है. 

हां, एक ट्विस्ट जरूर है. क्या CM सिद्धारमैया चुपचाप शिवकुमार को अपनी जगह लेने देते हैं या कोई खेला होता है. अगर ऐसा कुछ हुआ, तो तीसरे उम्मीदवार की एंट्री हो सकती है जो डीके को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा. 

3. क्या मध्यावधि चुनाव होंगे?

भाजपा यही भविष्यवाणी कर रही है. असल में सीएम पोस्ट को लेकर दोनों दिग्गजों में खींचतान बनी हुई है. अगर ऊपर के दोनों विकल्प फेल होते हैं तो कांग्रेस सरकार मुश्किल में फंस सकती है. खबर है कि कांग्रेस के 23 वोक्कालिगा विधायक ऐसे हैं, जो डीके शिवकुमार का समर्थन कर रहे हैं. अगर कांग्रेस आलाकमान सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला करता है, तो ये विधायक सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं. फिलहाल, ये खुलेआम DKS का समर्थन कर रहे हैं. 

विधानसभा में 9 कुरुबा विधायक और 34 लिंगायत विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर फैसला आलाकमान के लिए इतना आसान नहीं है. 

कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने भविष्यवाणी की है कि कर्नाटक में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी कांग्रेस सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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