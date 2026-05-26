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Hindi Newsदेशकर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; कांग्रेस ने बताया आगे क्या होगा?

कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; कांग्रेस ने बताया आगे क्या होगा?

कर्नाटक की राजनीति से एक जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर नेतृत्व परविर्तन की चल रही अटकलों पर विराम लगा है और कांग्रेस ने साफ किया कि दिल्ली में आज हाईकमान की बैठक में केवल राज्यसभा चुनाव पर चर्चा हुई. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 26, 2026, 07:52 PM IST
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कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली में 6 घंटे चली हाईकमान की बैठक; कांग्रेस ने बताया आगे क्या होगा?

कर्नाटक में सीएम बदलने के कयासों के बीच दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने एक अहम बैठक बुलाई. मंगलवार (26 मई) को  दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की हुई लंबी बैठक में पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सीएम पद से हटाने की अटकलों को खारिज कर दिया. दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की इस बैठक में आगामी राज्य सभा चुनाव के संबंध में चर्चा हुई. 

दरअसल, कर्नाटक में सीएम को लेकर हमेशा अटकलों का दौर रहा है. इस बीच सीएम सिद्धारमैया के दिल्ली दौरे के बाद माना जा रहा था कि राज्य में पार्टी सीएम बदल सकती है, लेकिन इन सभी अटकलों पर रोक लग गई है. पार्टी ने साफ किया कि इस बैठक में केवल संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई।

क्या बदलेगा कर्नाटक का सीएम? 

मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ठक में राज्यसभा और एमएलसी चुनावों पर चर्चा हुई। किसी अन्य अटकल की कोई सच्चाई नहीं है। इसके अलावा सीएम सिद्धारमैया ने भी यह स्पष्ट किया कि इस बैठक में कैबिनेट विस्तार का मुद्दा उठा ही नहीं. 

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हाईकमान की बैठक में क्या हुआ? 

बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में हुए करीब 6 घंटे की बैठक के बाद कांग्रेस ने एक बयान जारी किया. इसमें साफ कहा गया कि केवल अलग-अलग अटकलें हैं, बैठक में राज्यसभा चुनाव के अलावा किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई. 

यह भी पढ़ें: भारत के इस राज्य में है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, इसकी अनोखी मुहर के दीवाने हैं लोग

कर्नाटक सरकार और नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा 

गौरतलब है कि कर्नाटक में नेतृत्व परवर्तन की चर्चा पिछले एक साल से अधिक समय से चल रही है. काफी समय से उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दावा करते आए हैं कि साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था, उस वक्त पार्टी हाईकमान ने रोटेशन फॉर्मूले का वादा किया था। हालांकि, अब पार्टी इस मसले पर बोलने से भी बचती है. उधर, सिद्धारमैया को पार्टी इसलिए सीएम बनाए रखना चाहती है, क्योंकि उनका अहिंदा वोट बैंक का मजबूत आधार है. 

यह भी पढ़ें: Karnataka Politics: क्‍या कांग्रेस कर्नाटक में बदलने जा रही CM? डीके शिवकुमार को मिलेगी कमान

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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