'जब मैं सीएम बनूंगा तब...', क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार; तिहाड़ में ली थी यह शपथ

Karnataka Politics: कर्नाटक के नए सीएम डीके शिवकुमार होंगे. वह तीन जून को सीएम पद की शपथ लेंगे. पिछले दिनों दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक के बाद सिद्धारमैया ने सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था. वहीं, हाल में ही डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है. डीके शिवकुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनकी एक सात साल पुरानी कसम की चर्चा होने लगी है.

दरअसल, साल 2019 में डीके शिवकुमार ने एक कमस खाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक वह कर्नाटक के सीएम नहीं बन जाते, वह दाढ़ी वाले लुक में ही दिखेंगे और क्लीन शेव नहीं कराएंगे. इसके बाद अब यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या डीके शिवकुमार तीन जून या उसके बाद क्लीन शेव में नजर आने वाले हैं.

जब डीके शिवकुमार ने खाई थी कसम

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डीके शिवकुमार साल 2019 से पहले हमेशा क्लीन शेव लुक में नजर आते थे. इसके बाद सितंबर 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया और करीब 50 दिन तक वह जेल में रहे. उस वक्त शिवकुमार से मिलने के लिए सोनिया गांधी पहुंची थीं. जेल में बंद रहने के दौरान ही उन्होंने एक कसम खाई थी, कि जब तक वह सीएम नहीं बन जाते, तब तक वह क्लीन शेव नहीं कराएंगे.

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बताया था कब लेंगे क्लीन शेव लुक?

बताया जाता है कि तिहाड़ में करीब 50 दिन तक रहने के दौरान उनका लुक पूरी तरीके से बदल गया. क्लीन शेव की जगह वह दाढ़ी वाले लुक में नजर आने लगे. इसके बाद साल 2022 में जब उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि तिहाड़ में उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू किया था और अब इसके क्लीन शेव तभी करेंगे जब सीएम बन जाएंगे. अब सवाल खड़े होने लगे हैं क्या तीन जून को सीएम पद की शपथ लेने के बाद वह क्लीन शेव में नजर आने वाले हैं?

सबसे अमीर सीएम होंगे डीके शिवकुमार

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर सीएम बन जाएंगे. साल 2023 में दिए गए चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया कि उनकी कुल चल और अचल संपत्ति 1413 करोड़ के करीब है. देश में फिलहाल सबसे धनी सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं.

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