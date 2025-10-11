'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, दावेदारी को बताया भ्रम

DK Shivkumar: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी की खबरों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं.
Trending Photos
Karnataka Politics: कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है. उपमुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी दावेदारी की खबरों को सिरे से खारिज किया है. उनका कहना है कि कुछ लोग जानबूझकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं, जबकि उनका मुख्य लक्ष्य साल 2028 में कांग्रेस सरकार को फिर से सत्ता में लाना है. उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है.
डीके शिवकुमार ने कहा,' मैंने नेतृत्व के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है. कुछ लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं. मैंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए क्या होता है. मुझे पता है मेरा समय कब आएगा. मेरा समय साल 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का है.' बता दें कि उपमुख्यमंत्री का यह बयान तब सामने आया है जब लालबाग में जनसंपर्क अभियान के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे सरकार को लेकर कई सवाल पूछे.
ये भी पढ़ें- 'नारी शक्ति के खोखले नारे...', मुत्ताकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की नो एंट्री, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निकाला गुस्सा
कर्नाटक में इस बीच संभावित कैबिनेट फेरबदल की खबरें भी सामने आ रही हैं. सीएम सिद्धारमैया ने 13 अक्टूबर 2025 को मंत्रियों की एक रात्रिभोज बैठक बुलाई है. ऐसे में फेरबदल की अटकलें और तेज हो गई हैं, हालांकि सीएम ने इन अटकलों को खारिज कर इसे केवल एक सामान्य बैठक बताया है. उनका कहना है कि इसका किसी भी फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है. बता दें कि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने हाल ही में कांग्रेस नेताओं को सीएम पद को लेकर पब्लिक में बयानबाजी न करने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के कार्यकारी अध्यक्ष जीसी चंद्रशेखर को ऐसे नेताओं को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है.
ये भी पढ़ें- कितने करोड़ों में बनी मुंबई की अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मुंबईकरों को मिली नई लाइफलाइन
बता दें कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच सीएम पद को लेकर खींचतानी की खबरें सामने आई थीं, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने कभी कोई पुष्टि नहीं की. सिद्धारमैया की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे. फिलहाल कांग्रेस हाईकमान बिहार चुनावों पर अपनी नजरें बनाई हुई हैं. ऐसे में कर्नाटक में किसी भी बड़े फैसले को नवंबर 2025 तक टाल दिया गया है.
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं और उनका लक्ष्य 2028 में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है.
शिवकुमार ने कहा कि उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया और उनका मतलब राज्य के भविष्य के लिए काम करने से था, न कि नेतृत्व परिवर्तन से.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.