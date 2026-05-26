तीन साल की किचकिच का होने जा रहा अंत! कर्नाटक में डीके को मिला हाई कमान का 'आशीर्वाद'?

Karnataka Politics: मंगलवार (26 मई) का दिन कर्नाटक की राजनीति के लिए अहम साबित हुआ. दरअसल, साल 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद पार्टी में दो फाड़ देखने को मिला, जिसके केंद्र में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार रहे. दावा किया जाता रहा है कि उस वक्त रोटेशनल सीएम पर बात बनी थी, लेकिन राज्य सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद सरकार का नेतृ्तव नहीं बदला.

दरअसल, कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई. शुरू में दावा किया गया कि आगामी राज्य सभा चुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बाद में वास्तविक कहानी सामने आई. सूत्रों ने दावा किया कि यह बैठक करीब 6 घंटों तक चली और इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू तब सामने आया, जब राहुल गांधी ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के साथ अलग-अलग बैठक की.

कैसे बढ़ीं अटकलें

कर्नाटक की राजनीति में हलचल उस वक्त बढ़ गई, जब सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हाई कमान के साथ बैठक के लिए बेंगलुरु से दिल्ली रवाना हुए. इसके बाद से ही कयासों का दौर शुरू हो गया कि कर्नाटक में सीएम का फैसला हो सकता है और सिद्धारमैया को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है.

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उधर सोमवार (25 मई) को अटकलें उस वक्त और तेज हो गईं, जब डीके शिवकुमार ने कहा कि अगर आलाकमान मुझे दिल्ली बुलाती है तो मैं जाऊंगा. वहीं, जब उनसे सीएम बदलने के मुद्दे पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में जानकारी नहीं है.

राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से की बात

मंगलवार को नई दिल्ली में इस बड़ी बैठक के दौरान राहुल गांधी ने राज्य के दोनों नेताओं से अलग-अलग समय पर मुलाकाता की. उधर, कांग्रेस पार्टी ने एक बयान में कहा कि आज की यह बैठक केवल राज्यसभा चुनाव की रणनीति और नामांकन से जुड़े मुद्दों के लिए थी. अररखाने में खबरें चल रही हैं कि आज का दिन शिवकुमार के लिए काफी शानदार रहा और उन्हें दिल्ली से आशीर्वाद मिल गया है.

आज की बैठक में क्या हुआ?

नई दिल्ली में आज कांग्रेस हाईकमान की बैठक हुई, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई नेता शामिल हुए. पहले दावा किया गया कि इस बैठक में राज्यसभा चुनाव के समीकरण को लेकर चर्चा हुई. लेकिन सूत्रों की दावा है कि बैठक में कर्नाटक के सीएम को लेकर भी बात बनी है और सबकुछ ठीक रहा, तो आने वाले समय में डीके शिवकुमार को सत्ता की चाबी मिल सकती है. माना जा रहा है कि गुरुवार को इस मामले पर फैसला होने की उम्मीद है.

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ढाई साल वाला फार्मुला क्या है?

गौरतलब है कि साल 2023 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली. इसके बाद से चर्चा होते रही है कि सीएम पद को लेकर पार्ट ने एक अनौपचारिक समझौता किया, जिसमें कहा गया था कि सिद्धारमैया ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे और उसके बाद डीके शिवकुमार को जिम्मेदारी दी जाएगी. जैसे ही सिद्धारमैया के ढाई साल पूरे हुए, सीएम को लेकर अचकलों का बाजार तेज हो गया.

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