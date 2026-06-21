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DK-DK... के नारे सुनकर भड़क उठे मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक सीएम के सामने लगाई कार्यकर्ताओं की क्लास; चेतावनी भी दी

कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे भड़क उठे. कार्यक्रम पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता अचानाक 'डीके-डीके' की नारेबाजी करने लगे, जिसको सुनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भड़क उठे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 21, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 06:17 PM IST
DK-DK... के नारे सुनकर भड़क उठे मल्लिकार्जुन खरगे, कर्नाटक सीएम के सामने लगाई कार्यकर्ताओं की क्लास; चेतावनी भी दी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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