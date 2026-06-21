Karnataka Politics: बेंगलुरु में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उस वक्त भड़ उठे, जब भीड़ ने जोर-जोर से 'डीके-डीके' का नारा लगाना शुरू कर दिया. पूरा मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित कांग्रेस के संकल्प समावेश कार्यक्रम है.
दरअसल, कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने 'डीके-डीके' का नारा लगाना शुरू कर दिया. ठीक इसी दौरान मल्लिकार्जुन खरगे भड़क उठे और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोर से फटकार लगा दी. खरगे ने इस दौरान कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं हैस बल्कि पार्टी का कार्यक्रम है यहां किसी की व्यक्तिगत पूजा के लिए कोई जगह नहीं है.
नारेबाजी से नाराज होकर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि क्या यहां पर नारेबाजी करने से पूरा देश प्रभानित हो पाएगा? उन्होंने यह भी कहा कि यह देश किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है. हम सभी पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं. कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति से नहीं, संगठन से चलती है.
मंच से बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने अपना लंबा सियासी अनुभव भी याद किया कहा कि उन्हें देश की राजनीति में 58 साल से अधिक का अनुभव है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. कई नेताओं का योगदान भले ही सीमित रहा हो, लेकिन पार्टी ने उन्हें बड़ा मंच देने का काम किया है.
इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इस दौरान चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और जिन भी लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ किया कि कांग्रेस में अनुशासन प्राथमिकता है और संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है.
सोशल मीडिया पर मल्लिकार्जुन खरगे का ये स्टेटमेंट काफी वायरल है. इसके अलावा राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा की जाने लगी है. वहीं, जब मल्लिकार्जुन खरगे ने कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जताई, उस वक्त खुद सीएम डीके शिवकुमार ने पार्टी वर्कर्स को शांत कराना शुरू किया.