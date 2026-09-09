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'अन्ना मत बोलो, चप्पलों से पीटो', DK शिवकुमार के मंत्री का आपत्तिजनक बयान; BJP ने कहा- जनता सिखाएगी सबक

कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने बीजेपी विधायक के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. मंत्री की टिप्पणी के बाद राज्य में सियासी पारा हाई है. बीजेपी ने कहा कि यह केवल एक विधायक का अपमान नहीं है, बल्कि यह निर्वाचन क्षेत्र की जनता का अपमान है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 09, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:15 PM IST
'अन्ना मत बोलो, चप्पलों से पीटो', DK शिवकुमार के मंत्री का आपत्तिजनक बयान; BJP ने कहा- जनता सिखाएगी सबक
Image Credit: मंत्री के बयान से कर्नाटक में बढ़ा सियासी पारा.(फोटो- एआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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