कर्नाटक में नई सरकार का काउंटडाउन: राहुल-सोनिया की मौजूदगी में तय हुआ डीके शिवकुमार की कैबिनेट का पूरा ब्लूप्रिंट!

DK Shivakumar: कर्नाटक की सियासत के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से आ रही है. ताजा जानकारी के अनुसार, कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और भावी मुख्यमंत्री माने जा रहे डीके शिवकुमार शुक्रवार को दिल्ली के '10 जनपथ' पहुंचे. यहां दोनों नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की.

इस हाई-प्रोफाइल बैठक में कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे. एक दिन पहले ही सिद्धारमैया के इस्तीफे और राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा कैबिनेट भंग किए जाने के बाद, दिल्ली का यह 'दरबार' राज्य में अगली सरकार के गठन और नए कैबिनेट के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए सजा है. इस बैठक के बाद नेताओं का पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मिलने का कार्यक्रम है.

कई मंत्रियों की होगी छुट्टी!

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बंद कमरे की बैठक का मुख्य एजेंडा सिर्फ डीके शिवकुमार की ताजपोशी नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट का नया ढांचा तैयार करना है. दिल्ली के इस महामंथन में तीन मुख्य मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस है. सिद्धारमैया सरकार के कई दिग्गज मंत्रियों को इस बार डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद बेहद कम है. राज्य में सामाजिक (जातीय) और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए पार्टी आलाकमान चार उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने के गंभीर विकल्प पर विचार कर रहा है. नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले राज्यसभा उम्मीदवारों और विधान परिषद (MLC) के नामों को भी इसी बैठक में फाइनल किया जा रहा है.

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राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) चुनावों पर भी नजर

दिल्ली की इस हाई-लेवल मीटिंग में केवल कैबिनेट ही नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति तय हुई. कर्नाटक में राज्यसभा की चार सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से दो सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है और तीसरी सीट के लिए उसे बस कुछ और वोटों की दरकार है. सूत्रों के मुताबिक, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल आलाकमान को सौंपेंगे, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे को दोबारा मौका दिया जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसके साथ ही विधान परिषद (MLC) की सात सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी. आज ही कांग्रेस विधायक दल (CLP) की बैठक की तारीख घोषित होगी, जो महज एक औपचारिकता है, और इसके तुरंत बाद डी.के. शिवकुमार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा.

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दिल्ली के बजाय जयपुर उतरे थे नेता

इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच गुरुवार देर रात एक दिलचस्प वाकया भी सामने आया. दिल्ली में खराब मौसम और भारी टर्बुलेंस के कारण सिद्धारमैया और रणदीप सुरजेवाला के चार्टर्ड विमान को दिल्ली के बजाय जयपुर डायवर्ट करना पड़ा. जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद पहुंचकर सिद्धारमैया और सुरजेवाला का स्वागत किया. इस गर्मजोशी भरी मुलाकात की तस्वीरें सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा कीं. वहीं, डी.के. शिवकुमार गुरुवार रात ही दिल्ली के कर्नाटक भवन पहुंच चुके थे और उन्होंने मौसम की खराबी की पुष्टि करते हुए कहा था कि आज मौसम वाकई खराब है, मेरे सीएम जयपुर में लैंड कर चुके हैं.