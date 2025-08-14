स्वतंत्रता दिवस पर शानदार मौका...फोटा के साथ आएं, बिना हिचक राजभवन में पाएं इंट्री? राज्यपाल से करें मुलाकात! जानें पूरी डिटेल्स

इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्नाटक के राजभवन को आम लोगों के लिए खोलने का खास इंतजाम किया गया है. 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप अंदर जाकर जाकर राजभवन का दीदार कर सकेंगे. यह मौका आम लोगों के लिए खास है, क्योंकि आमतौर पर राजभवन में प्रवेश इतना आसान नहीं होता.
Trending Photos
इस स्वतंत्रता दिवस पर कर्नाटक के लोगों के लिए एक खास तोहफा! राजभवन के दरवाजे आम जनता के लिए खुलने जा रहे हैं. जी हां, 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप बेंगलुरु के ऐतिहासिक राजभवन को करीब से देख सकते हैं. कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव आर. प्रभुशंकर ने एक पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी है.
कब और कैसे जा सकते हैं?
राजभवन 16, 17 और 18 अगस्त 2025 को तीन दिन के लिए जनता के लिए खुला रहेगा. समय होगा शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक. यानी, इन डेढ़ घंटों में आप राजभवन की भव्यता और इतिहास को देख सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, आपको अपने साथ सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना होगा. बिना आईडी के इंट्री नहीं मिलेगी.
राज्यपाल से मुलाकात का मौका?
हालांकि पत्र में राज्यपाल से सीधे मुलाकात का जिक्र नहीं है, लेकिन राजभवन जैसी खास जगह में प्रवेश अपने आप में एक अनोखा अनुभव है. वहां का माहौल, इमारत की शान और ऐतिहासिक महत्व आपको गर्व से भर देगा.
क्या-क्या हैं नियम?
राजभवन में प्रवेश के लिए कुछ सख्त नियम हैं, ताकि सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे. सबसे जरूरी बात, आपको सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. सिर्फ अनुमति वाले इलाकों में ही जा सकेंगे. साथ ही, कुछ चीजें ले जाना पूरी तरह मना है:
मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट
नुकीली या धातु की वस्तुएं
स्नैक्स, प्लास्टिक का सामान, माचिस, लाइटर
बैग, हैंडबैग, तंबाकू या मादक पदार्थ
सार्वजनिक वाहनों को भी परिसर में आने की इजाजत नहीं होगी. सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. शांति और सौहार्द बनाए रखने में सभी को सहयोग करना होगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.