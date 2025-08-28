छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान

कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस ने ऑटोरिक्शा और बस स्टॉप की वेटिंग शेड को टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में ऑटो ड्राइवर और उसमें बैठे सभी पैसेंजर शामिल हैं.

हादसे में दो लोग जो बस स्टॉप पर खड़े थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। कुछ और लोग भी घायल हुए हैं.