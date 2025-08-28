छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान
Hindi Newsदेश

छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान

कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस ने ऑटोरिक्शा और बस स्टॉप की वेटिंग शेड को टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में ऑटो ड्राइवर और उसमें बैठे सभी पैसेंजर शामिल हैं. 
हादसे में दो लोग जो बस स्टॉप पर खड़े थे, गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है। कुछ और लोग भी घायल हुए हैं.

Aug 28, 2025
छतरी लिए इंतेजार कर रहे थे यात्री, मौत बनकर आई बस और लील गई लोगों की जान

कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस ने थलप्पाडी (कासरगोड) में एक ऑटोरिक्शा और बस स्टॉप की वेटिंग शेड को टक्कर मार दी. यह हादसा गुरुवार दोपहर को हुआ. बस मंगलुरु से कासरगोड की ओर जा रही थी. इसकी जानकारी मंजेश्वर के विधायक अशरफ ने दी. इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में ऑटो ड्राइवर और उसमें बैठे सभी पैसेंजर शामिल हैं.

Sharda singh

