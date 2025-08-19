कर्नाटक धर्मस्थल विवाद: सीटी रवि का आरोप, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही सरकार
Advertisement
trendingNow12887774
Hindi Newsदेश

कर्नाटक धर्मस्थल विवाद: सीटी रवि का आरोप, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही सरकार

सी.टी. रवि ने कहा, "अगर वे चुनाव हारेंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे. यह उनका पुराना इतिहास है. उनके पास रेडीमेड आरोप रहता है. बिहार में भी वे अपना रेडीमेड आरोप तैयार कर रहे हैं."

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CT-Ravi
CT-Ravi

कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विधानसभा में जवाब दिया. भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी सी.टी. रवि ने मंगलवार को पलटवार करते हुए कहा कि मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. उन्होंने धर्मस्थल के बारे में नफरत फैलाने का आरोप दोहराया.

धर्मस्थल विवाद मामले पर भाजपा एमएलसी सी.टी. रवि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, "गृहमंत्री ने विधानसभा में बयान दिया है, लेकिन एक्शन किया है क्या? सरकार ने कोई कार्रवाई की है क्या? यूट्यूब में नफरत फैलाई गई है, तो उसके खिलाफ एक्शन हुआ है क्या? अगर एक्शन नहीं किया है, तो इसके पीछे क्या कारण हैं? सरकार बताए कि किसकी वजह से वो एक्शन नहीं कर रहे हैं. अगर किसी का दबाव है, तो उसके बारे में बताए."

रिपोर्ट आने से पहले यूट्यूबर्स ने किया नफरत फैलाने का काम
उन्होंने कहा, "एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर उन्होंने जांच की शुरुआत की. 17 जगहों पर खुदाई की, उस दौरान क्या मिला? रिपोर्ट आने से पहले कुछ यूट्यूबर्स ने धर्मस्थल के बारे में नफरत फैलाने का काम किया. धर्माधिकारी के परिवार के बारे में नफरत फैलाई और झूठा आरोप लगाया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, सरकार इसे स्पष्ट करे."

राहुल की मतदान यात्रा पर साधा निशाना
बिहार में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा, "राहुल गांधी की आदत हिट एंड रन करने की है; वही वो कर रहे हैं. अगर उनके पास सबूत और संविधान के ऊपर भरोसा होता तो अभी तक शिकायत कर दिया होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसका मतलब राहुल गांधी के पास सबूत नहीं है; वो सिर्फ झूठा आरोप लगाकर नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं. इसी नैरेटिव को फैलाने के लिए वो बिहार गए हैं."

सी.टी. रवि ने कहा, "अगर वे चुनाव हारेंगे तो ईवीएम और चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे. यह उनका पुराना इतिहास है. उनके पास रेडीमेड आरोप रहता है. बिहार में भी वे अपना रेडीमेड आरोप तैयार कर रहे हैं."

यह भी पढ़ेंः कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

karnatakaBJP

Trending news

माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी में वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
china
भारत ने चीन से बढ़ा ली दोस्ती? क्या है वांग यी-अजित डोभाल की मुलाकात के असली मायने?
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
PM Narendra Modi
सिंधु जल समझौते को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा-भारत का पानी Pak..
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
Vice President
India Block VP Candidate: BJP को उसी के 'दांव' से मात देने की तैयारी में विपक्ष?
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
rss
दिल्ली में आज होगी RSS की बैठक, आर्थिक मुद्दे पर चर्चा करेगा संघ
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
Mumbai rains
भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर लगाया ब्रेक, ट्रेन-फ्लाइट्स कैंसिल; स्कूल-कॉलेज बंद
;