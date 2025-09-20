कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, कांग्रेस सरकार के फैसले पर मचा बवाल; भाजपा ने की आलोचना

Karnataka Temple Fee Hike: कर्नाटक सरकार ने मुजराई विभाग के अंतर्गत आने वाले 14 प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए सेवा शुल्क में वृद्धि कर दी है. जानकारी के अनुसार, विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर राज्य में हिंदू मंदिरों के लिए बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है. मुजराई विभाग ने एक आदेश के माध्यम से कहा कि 14 मंदिरों में सेवा शुल्क में वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी.

अश्लेषा पूजा के लिए अब देने होंगे 500 रुपए

जानकारी के अनुसार, 14 मंदिरों में बेंगलुरु में श्री योगनरसिम्हा स्वामी मंदिर और श्री नंदी तीर्थ स्वामी मंदिर (मल्लेश्वरम), श्री विदुरश्वथ नारायण स्वामी मंदिर और चिक्कबल्लापुर में श्री भू नीला समता वेंकटरामनस्वामी मंदिर (तालकयालाबेट्टा), कुक्के श्री सुब्रह्मण्य मंदिर, श्री महालिंगेश्वर मंदिर (पुत्तूर), श्री महागणपति मंदिर (साउथडका), श्री सूर्य नारायणस्वामी मंदिर (मरोली) शामिल हैं. दक्षिण कन्नड़ में बेंगलुरु दक्षिण (रामनगर) में श्री अंजनेयस्वामी मंदिर (देवराहोसहल्ली), श्री हालु रामेश्वर मंदिर (देवपुरा, होसदुर्गा तालुक) और चित्रदुर्ग, रायचूर में श्री सुगुरेश्वरस्वामी मंदिर (देवसुगुर) और उडुपी में श्री दुर्गापरमेश्वरी मंदिर (मंदार्थी, ब्रह्मवर तालुक). कुक्के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में लोकप्रिय अश्लेषा पूजा और नागर प्रतिष्ठा अनुष्ठानों का शुल्क 400 रुपये से बढ़ाकर अब 500 रुपये कर दिया गया है. अन्य सभी अनुष्ठानों के शुल्क में भी वृद्धि की गई है. इसके अलावा, सरकार ने मुजराई विभाग के अंतर्गत 34566 मंदिरों को अधिसूचित किया - श्रेणी 'ए' में 205, श्रेणी 'बी' में 193 और श्रेणी 'सी' में 34168 मंदिर है.

मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सेवा शुल्क बढ़ाने का निर्णय संबंधित मंदिर प्रबंधन द्वारा लिया गया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर सरकारी आदेश जारी किया गया था. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक में मुजराई विभाग के अंतर्गत 35000 मंदिर हैं. प्रत्येक मंदिर का एक बोर्ड होता है जो इस तरह के संशोधनों पर निर्णय लेता है और फिर अनुमोदन प्राप्त करता है. 35000 में से केवल कुछ ने ही संशोधन की मांग की है और उन्हें मंजूरी मिल गई है. सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है. इसके अलावा इन मंदिरों द्वारा अर्जित धन न तो सरकारी खजाने में आता है और न ही बाहर जाता है. इसका उपयोग केवल उसी मंदिर के विकास के लिए किया जाता है.

भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार पर साधा निशाना

अधिकारियों ने कहा कि यह संशोधन कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 2002 के अनुसार एक नियमित अभ्यास था. प्रोटोकॉल के अनुसार, संशोधन के प्रस्ताव मंदिर प्रबंधन समितियों द्वारा शुरू किए जाते हैं, उपायुक्तों या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा जांचे जाते हैं, और वरिष्ठ आगम विद्वानों के परामर्श से धार्मिक बंदोबस्ती आयुक्त द्वारा मंजूरी दी जाती है. हालांकि, विपक्ष के नेता आर. अशोक ने शनिवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हिंदू मंदिरों, त्योहारों और उत्सवों में बाधाएं खड़ी करके किस तरह का आनंद मिलता है. और अब, राज्य भर के 14 प्रमुख मुजराई मंदिरों में सेवा शुल्क बढ़ाकर उन्होंने हिंदुओं को एक और झटका दिया है.