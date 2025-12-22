दो आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... इंडियन नेवी की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान भेजने के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

कर्नाटक पुलिस ने इंडियन नेवी की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान भेजने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है.
कर्नाटक पुलिस ने इंडियन नेवी की सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान भेजने के मामले में तीसरी गिरफ्तारी की है. उडुपी जिले के मालपे पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने ऑपरेशन किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान गुजरात के कैलाशनगरी के रहने वाले 34 साल के हितेंद्र के रूप में हुई है. पुलिस जांच में पता चला है कि हितेंद्र ने कथित तौर पर मामले के दूसरे दो आरोपियों को पैसे के बदले सिम कार्ड दिए थे. पहले गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस मामले की गंभीरता और सेंसिटिविटी को देखते हुए हितेंद्र से पूछताछ कर रही है.
अधिकारियों ने कहा कि इसमें और भी लोगों के शामिल होने की संभावना है और सभी एंगल से जांच की जा रही है. आपको बता दें कि 21 नवंबर को, कर्नाटक पुलिस ने पैसे के बदले WhatsApp और Facebook के ज़रिए इंडियन नेवी की सेंसिटिव खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था. आरोपी कोचीन शिपयार्ड में काम करते थे और उन्हें उडुपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यह केस कोचीन शिपयार्ड के CEO की मालपे पुलिस स्टेशन में दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हरिराम शंकर ने कहा था कि दोनों आरोपियों की पहचान 20 साल के रोहित और 37 साल के संतरी के रूप में हुई है, जो दोनों उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं. “जांच असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर हर्षा प्रियंवदा और मालपे स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर डी. अनिल कुमार ने की थी. एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, एक स्पेशल पुलिस टीम ने मालपे के एक कमरे में एक साथ रह रहे दोनों आरोपियों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. यह मामला नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से अहम है, और यह पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है कि क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं,”
शुरुआती जांच के मुताबिक, रोहित मुख्य आरोपी है. वह पिछले छह महीने से मालपे में कोचीन शिपयार्ड यूनिट में इंसुलेटर के तौर पर काम कर रहा था. पुलिस ने कहा कि रोहित ने कोचीन शिपयार्ड में काम करने वाले संतरी से इंडियन नेवी के जहाजों की एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट, उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर और दूसरी क्लासिफाइड डिटेल्स हासिल कीं. एसपी ने आगे कहा कि जांच से पता चला है कि सेंसिटिव जानकारी पाकिस्तान और शायद दूसरे देशों के साथ शेयर की गई थी, और इस एंगल से जांच जारी है.
एसपी हरिराम शंकर ने आगे कहा कि आरोपियों को जानकारी के बदले बड़ी रकम मिली. शक है कि वे डेढ़ साल से ज़्यादा समय से केंद्र सरकार के तहत आने वाले पोर्ट्स, जहाजों और कोचीन, केरल में शिपयार्ड ऑपरेशन्स और कर्नाटक में इसकी मालपे ब्रांच से जुड़ी जानकारी दे रहे थे. जांच से यह भी पता चला है कि रोहित ने केरल में कोचीन शिपयार्ड में काम करते हुए जहाजों की लिस्ट, आइडेंटिफिकेशन नंबर और दूसरी डिटेल्स जैसी जानकारी बेचकर अच्छी-खासी कमाई की.
इंडियन नेवी के जहाज शिपयार्ड की केरल फैसिलिटी में बनाए जाते हैं, जबकि कर्नाटक में मालपे यूनिट प्राइवेट पार्टियों और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए जहाज बनाती है. रोहित का छह महीने पहले मालपे ट्रांसफर हुआ था. लेकिन, अपने ट्रांसफर के बाद भी, उसने कथित तौर पर अपने साथी संतरी से जानकारी लेना जारी रखा और उसे WhatsApp और Facebook के ज़रिए आगे बढ़ाया. SP हरिराम शंकर ने कहा कि आरोपी ने देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाला है और आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है.
