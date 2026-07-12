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सवारी बनकर बस में चढ़े मंत्री जी, कंडक्टर बोला- ' ...नीचे उतरो'; फिर जो हुआ वो पूरे महकमे ने सोचा न था!

Transport Minister BMTC Bus Raid: खुले पैसे नहीं हैं तो नीचे उतरो... आम आदमी समझकर कंडक्टर ने जिस यात्री को यह धौंस दिखाई, वे कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक के परिवहन मंत्री बायराथी सुरेश थे. आम आदमी बनकर BMTC बस में चढ़े मंत्री ने लापरवाही देखने के बाद ड्राइवर-कंडक्टर को तुरंत सस्पेंड कर पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 12, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:04 PM IST
सवारी बनकर बस में चढ़े मंत्री जी, कंडक्टर बोला- ' ...नीचे उतरो'; फिर जो हुआ वो पूरे महकमे ने सोचा न था!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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