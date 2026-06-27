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गाड़ी में बम है... युवती पर चाकू से हुआ हमला और फिर उड़ गए कार के परखच्चे, दिल दहला देगी कर्नाटक की ये खौफनाक वारदात

Karnataka Car Bomb Blast: कर्नाटक के तुमकुरु में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. जहां चलती कार में युवक ने पहले युवती पर चाकू से हमला किया, फिर कार के अंदर ही विस्फोट कर दिया. धमाके में युवक की मौत हो गई, वहीं युवती और ड्राइवर कूदकर बाहर भाग निकले.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:13 PM IST
गाड़ी में बम है... युवती पर चाकू से हुआ हमला और फिर उड़ गए कार के परखच्चे, दिल दहला देगी कर्नाटक की ये खौफनाक वारदात
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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