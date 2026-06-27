/गाड़ी में बम है... युवती पर चाकू से हुआ हमला और फिर उड़ गए कार के परखच्चे, दिल दहला देगी कर्नाटक की ये खौफनाक वारदात

Karnataka Car Bomb Blast: कर्नाटक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चलती कार में हुए बम धमाके में एक 30 साल के युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि युवक ने पहले कार में साथ सफर कर रही एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला किया और फिर खुद को गाड़ी में बंद कर बम विस्फोट कर दिया. वहीं इस हमले में युवती ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गई है. इस अजीबोगरीब और खौफनाक हमले ने पुलिस महकमें को हैरान कर दिया है.
कर्नाटक के तुमकुरु जिले में यह घटना हुई है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान नागेंद्र के रूप में हुई है. वहीं घायल युवती का नाम रम्या उल्लास है, जो उत्तर कन्नड़ जिले की रहने वाली है. रम्या बेंगलुरु के संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर यानी OT टेक्निशियन के रूप में काम करती है. फिलहाल उसका इलाज तुमकुरु जिला अस्पताल में चल रहा है.
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नागेंद्र ने बेंगलुरु से एक कार बुक की थी, जिसमें वह रम्या के साथ सफर कर रहा था. कार ड्राइवर प्रवीण ने पुलिस को बताया कि दोनों बेंगलुरु से गाड़ी में सवार हुए थे और अकोला की ओर जा रहे थे. सफर के दौरान जब कार तुमकुरु के पास पहुंची, तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी.
बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नागेंद्र ने चाकू निकालकर रम्या पर हमला बोल दिया. चाकू से घायल होने के बाद भी रम्या ने ड्राइवर को चिल्लाकर बताया कि नागेंद्र के पास बम है और वह चलती कार से कूद गई. खतरे को भांपते हुए ड्राइवर प्रवीण ने भी तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोकी और बाहर कूद गया.
पुलिस को शक है कि इसके बाद नागेंद्र ने खुद को कार के अंदर लॉक कर लिया और अपने साथ लाए देसी बम में विस्फोट कर दिया. धमाका इतना जोरदार था कि कार में भीषण आग लग गई और नागेंद्र को बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला.
इस हादसे में कार ड्राइवर प्रवीण को भी हल्की चोटें आई हैं. घटना की सूचना मिलते ही तुमकुरु के एसपी अशोक समेत दूसरे सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मामले की जांच कर रहे हैं कि धमाके के लिए किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था.
पुलिस जांच में इस मामले में खौफनाक खुलासा हुआ है. पुलिस के अनुसार, यह पूरी वारदात 6 साल पुराने प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है. इस घटना में प्रेमी ने पहले बेंगलुरु से युवती का अपहरण किया और फिर रास्ते में उस पर जानलेवा हमला कर खुद को उड़ा लिया. जांच में सामने आया है कि युवती ने शादी से इंकार कर दिया था और युवक का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था. दोनों का रिश्ता टूट गया था.
पुलिस का मानना है कि इस ब्रेकअप से नागेंद्र गुस्से में आ गया और उसने राम्या से आमने-सामने बात करने का फैसला किया. पुलिस के अनुसार नागेंद्र घटना वाले दिन तड़के बेंगलुरु पहुंचा और जयनागर स्थित राम्या के किराए के मकान में पहुंचा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहासुनी के बाद उसने राम्या की दोस्त को धमकाया और उसे जबरन अंकोला जा रही एक पहले से बुक की गई टैक्सी में बिठा लिया.
इस घटना के बाद, राम्या की दोस्त ने बेंगलुरु के सिद्धापुरा पुलिस स्टेशन में किडनैप की शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने बताया कि नागेंद्र अपने साथ एक चाकू और एक कच्चा पेट्रोल बम लेकर आया था और उसने बार-बार राम्या और खुद को जान से मारने की धमकी दी. जैसे ही कार बेंगलुरु-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीहल्ली के पास पहुंची, नागेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने चाकू निकालकर रम्या पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिससे रम्या के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं. कार के अंदर खूनखराबा देख ड्राइवर प्रवीण बुरी तरह डर गया. उसने तुरंत गाड़ी रोकी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ. इसके बाद युवती भी हिम्मत दिखाकर गाड़ी से बाहर कूद गई और नागेंद्र ने खुद को कार के अंदर लॉक कर पेट्रोल बम से उड़ा लिया.