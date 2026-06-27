/गाड़ी में बम है... युवती पर चाकू से हुआ हमला और फिर उड़ गए कार के परखच्चे, दिल दहला देगी कर्नाटक की ये खौफनाक वारदात

पुलिस ने बताया कि नागेंद्र अपने साथ एक चाकू और एक कच्चा पेट्रोल बम लेकर आया था और उसने बार-बार राम्या और खुद को जान से मारने की धमकी दी. जैसे ही कार बेंगलुरु-पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोगीहल्ली के पास पहुंची, नागेंद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने चाकू निकालकर रम्या पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिससे रम्या के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं. कार के अंदर खूनखराबा देख ड्राइवर प्रवीण बुरी तरह डर गया. उसने तुरंत गाड़ी रोकी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ. इसके बाद युवती भी हिम्मत दिखाकर गाड़ी से बाहर कूद गई और नागेंद्र ने खुद को कार के अंदर लॉक कर पेट्रोल बम से उड़ा लिया.