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शराब के बाद अब सोने पर डाका! दुकान से एक-एक कर गायब कर दीं 10 अंगूठियां और 3 गोल्ड चेन्स, फिर ऐसे खुला राज

बेंगलुरु के तुमकुरु में एक ज्वेलरी शॉप से ₹10 लाख के गहने रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए. न ताला टूटा, न चोर घुसा. जब CCTV खंगाला गया, तो असली 'चोर' एक चूहा निकला. बिल की खुदाई कर 10 अंगूठियां और 3 सोने की चेन सही-पसलामत बरामद कर ली गईं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 30, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:51 PM IST
शराब के बाद अब सोने पर डाका! दुकान से एक-एक कर गायब कर दीं 10 अंगूठियां और 3 गोल्ड चेन्स, फिर ऐसे खुला राज

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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