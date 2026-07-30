/शराब के बाद अब सोने पर डाका! दुकान से एक-एक कर गायब कर दीं 10 अंगूठियां और 3 गोल्ड चेन्स, फिर ऐसे खुला राज

चूहों की कारस्तानियों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे कभी वे थाने में रखी महंगी शराब गटक जाते हैं, तो कभी कीमती फाइलें-पैसे खा जाते हैं. लेकिन अब चूहों ने ऐसा कुछ किया है, जिसको सुनकर शायद ही आप यकीन कर पाएं! इस बार एक चूहे की नजर किसी दाने या कपड़े पर नहीं, बल्कि सीधे सोने-हीरे के गहनों पर जा पड़ी. देखते ही देखते चूहे एक ज्वेलरी शॉप से ₹10 लाख के गहने उड़ा ले गया.
जब सुबह दुकान खुली और लाखों के गहने गायब मिल, तो मालिक हैरान हो गए. दुकान में न ताला टूटा था और न ही कोई चोर घुसा था. फिर बिना किसी सुराग के लाखों का माल कहां गायब हो गया? लेकिन जब CCTV फुटेज खंगाला गया, तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं.
मामला है कर्नाटक के तुमकुरु शहर का, जहां एक ज्वेलरी शॉप से करीब 10 लाख रुपये कीमत के हीरे और सोने के आभूषण रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए. पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से पहले जब दुकान के कर्मचारियों ने CCTV फुटेज चेक किए, तो असली 'चोर' को देखकर उनके होश उड़ गए. गहनों पर किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक चूहे ने हाथ साफ किया था.
यह घटना तुमकुरु शहर के कैल्टेक्स सर्किल के पास स्थित विश्वास ज्वेलरी की है. रोज की तरह जब कर्मचारियों ने अगली सुबह दुकान खोली, तो डिस्प्ले और काउंटर से 50 ग्राम से ज्यादा वजन के हीरे-सोने के गहने गायब मिले.
दुकान के शटर पूरी तरह सेफ थे, कहीं कोई ताला नहीं टूटा था और न ही रात में किसी बाहरी व्यक्ति के घुसने का कोई निशान था. बिना किसी तोड़-फोड़ के 10 अंगूठियां और 3 सोने की चेन अचानक गायब हो जाने से शोरूम मालिक और कर्मचारी बुरी तरह परेशान हो गए.
चोरी की गुत्थी सुलझाने के लिए जब दुकान में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी गई, तो उसमें एक चूहा गहनों को एक-एक करके घसीटते हुए ले जाता हुआ दिखाई दिया. फुटेज में साफ दिखा कि चूहा आभूषणों को फर्श पर घसीटते हुए दुकान के अंदर ले जा रहा है.
Bengaluru: A bizarre theft at Vishwas Jewellers in Tumakuru turned out to be anything but ordinary. CCTV footage revealed the "culprit" was a rat that dragged diamond-studded gold jewellery into its burrow!
Store staff dug up the spot and recovered all 10 gold rings and 2… pic.twitter.com/rTHT14oQh8
— Sunanda Acharya (@Sunanda_Iam) July 30, 2026
सीसीटीवी में चूहे की मूवमेंट को ट्रैक करने के बाद कर्मचारियों ने दुकान के कोने में मौजूद उस जगह को खोज निकाला. जब बिल की खुदाई की गई, तो गायब हुए सभी 10 डायमंड रिंग्स और 3 गोल्ड चेन्स सही-सलामत अंदर से बरामद हो गए.
लाखों के गहने वापस मिलने के बाद शोरूम मालिक और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली. फिलहाल, इस अनोखी चोरी' का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला मामला हुआ था 2017, बिहार में, जहां शराबबंदी के बाद थानों के मालखाने में जब्त कर रखी गई लाखों लीटर शराब अचानक गायब हो गई. जब तत्कालीन पटना एसएसपी मनु महाराज ने थानेदारों से शराब में आ रही कमी पर सवाल पूछा, तो अधिकारियों ने अजीबोगरीब दावा किया कि मालखाने में रखी करीब 8 लाख लीटर शराब चूहे पी गए.