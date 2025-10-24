एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट, SIT का चौंकाने वाला दावा

Karnataka vote chori row: कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट पर कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने वोटर्स लिस्ट में अनियमितताओं की जांच के दौरान पाया कि एक डेटा सेंटर ऑपरेटर को प्रत्येक मतदाता के नाम फर्जी तरीके से हटाने के लिए ₹80 मिले थे.
Trending Photos
Over 6000 voters deleted paid Rs 80 for each: कर्नाटक की आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से 6000 से ज्यादा नाम हटाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कर्नाटक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने खुलासा किया कि एक साइबर सेंटर से फर्जी तरीके से वोटरों के नाम काटे गए, जिसमें हर नाम के लिए 80 रुपये लिए गए. कुल 4.8 लाख रुपये का लेन-देन हुआ.ज्यादातर दलित और अल्पसंख्यक वोटरों को निशाना बनाया गया.
कर्नाटक के आलंद में हुई 'वोट चोरी' में बड़ा खेल सामने आया है.
⦁ SIT को सबूत मिले हैं कि आलंद सीट पर हर एक वोटर को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया गया था
⦁ कर्नाटक SIT ने जांच में पाया कि 'वोट चोरी' के इस खेल में 6,018 वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए फर्जी आवेदन किए… pic.twitter.com/7UAKZbAjdZ
— Congress (@INCIndia) October 23, 2025
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने आलंद विधानसभा में मतदाता सूची से नाम हटाने के एक घोटाले का खुलासा किया है, जिसमें छह संदिग्धों की पहचान की गई है. आरोपों से पता चलता है कि मुख्य रूप से दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को लक्षित करते हुए, 6,000 से ज़्यादा वोट दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच 80 रुपए प्रति आवेदन शुल्क लेकर मतदाता सूची से हटा दिए गए. एसआईटी सूत्रों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि आरोपियों ने वोटों के नाम हटाने में मदद करने वालों को 4.8 लाख रुपए दिए. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने फर्जी मतदाता विलोपन अनुरोध दायर करने के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल तक कैसे पहुंच बनाई.
कैसे हुआ ये खेल? VoIP का इस्तेमाल
CID के मुताबिक, दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) के जरिए 6994 डिलीट रिक्वेस्ट भेजी गईं. इनमें से कुछ जायज थीं, लेकिन ज्यादातर फर्जी. SIT ने पाया कि आलंद विधानसभा क्षेत्र के एक साइबर सेंटर से ये काम हुआ, जहां ऑपरेटरों को हर आवेदन के लिए 80 रुपये दिए गए. जांच में पता चला कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल तक अनधिकृत पहुंच बनाकर ये फर्जीवाड़ा किया गया. एक CID अधिकारी ने बताया,"कथित तौर पर कम से कम 6,000 वोट हटा दिए गए हैं."
ब्लू कॉर्नर नोटिस
सीआईडी अधिकारियों ने कहा. अनियमितताओं का पता स्थानीय निवासी मोहम्मद अशफाक से लगाया गया है, जिनसे फरवरी 2023 में पूछताछ की गई थी और उन्हें छोड़ दिया गया था. वह वर्तमान में दुबई में है और उसका पता लगाने के लिए ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है. कलबुर्गी जिले के हिस्से अलंद का प्रतिनिधित्व कांग्रेस विधायक बी आर पाटिल करते हैं. वह कलबुर्गी जिला मंत्री प्रियांक खड़गे के साथ सबसे पहले सीईओ के सामने अनियमितताओं की सूचना देने वाले थे.
पूर्व भाजपा विधायक पूर्व भाजपा विधायक के आवासों की तलाशी ली
17 अक्टूबर को, एसआईटी ने पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गुट्टेदार, उनके बेटों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट मल्लिकार्जुन महंतगोल के आवासों की तलाशी ली, जिसमें सात लैपटॉप और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.