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कर्नाटक में हिजाब पर बैन को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला, अब कांग्रेस सरकार ने हटा दी पाबंदी

Hijab ban removed: कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकार ने ऑफिशियली हिजाब को हरी झंडी दे दी है. अब छात्राएं स्कूल में हिजाब पहन सकेंगी. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 13, 2026, 09:35 PM IST
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कर्नाटक में हिजाब पर बैन को लेकर कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला, अब कांग्रेस सरकार ने हटा दी पाबंदी

Karnataka Hijab Ban Revokes: कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस की राज्य सरकार ने ऑफिशियली हिजाब को हरी झंडी दे दी है जिस पर कुछ साल पहले काफी विवाद हुआ. उस केस ने इतना तूल पकड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था. उन विवादों को ध्यान में रखते हुए अब कर्नाटक की सरकार ने हिजाब पर लगी पाबंदी को हटा लिया गया है. अब छात्राएं स्कूल-कॉलेज में ऑफिशियली हिजाब पहन सकती हैं. अब, इस गाइडलाइन के ज़रिए, हिजाब को ऑफिशियली हरी झंडी दे दी गई है.

इसी सत्र से लागू होगा फैसला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजाब से जुड़ा ये नया नियम इसी शैक्षणिक सत्र से लागू होगा. सिद्धारमैया सरकार ने साफ किया है कि अब सभी छात्र अपनी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए शिक्षा ले सकेंगे. इस पूरे विवाद की शुरुआत साल 2022 में उडुपी के एक कॉलेज से हुई थी, जहां कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में आने से रोका गया था.

नए सरकारी आदेश में क्या है?

क्लास 1 से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ धार्मिक पहचान से जुड़े प्रतीक पहन सकेंगे.

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हिजाब और स्कार्फ: मुस्लिम छात्राओं को अब कक्षाओं में हिजाब या सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति होगी.

पगड़ी : सिख समुदाय के छात्रों के लिए पगड़ी पहनने की छूट को स्पष्ट किया गया है.

कलावा/जनेऊ : हिंदू छात्रों के लिए जनेऊ (यज्ञोपवीत) और कलावा पहनने पर रोक हटा दी गई है. छात्र अब रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला पहन सकेंगे.

कैसे शुरु हुआ था हिजाब विवाद? 3 दिन बंद थे कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज

उडुपी के सरकारी स्कूल में जब छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने पर रोक लगाई गई थी. तब इसे लेकर देश के कई हिस्सों में काफी प्रदर्शन हुए थे. उसी दौरान मांड्या में पीईएस कॉलेज के अंदर भगवा शॉल पहने कुछ युवाओं ने जयश्री राम के नारे लगाए थे. तभी जय श्री राम के नारे लगाती भीड़ के सामने 19 साल की मुस्कान खान ने अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए थे. दोनों घटनाक्रमों के वीडियो देश में वायरल हुए थे.

हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला

इसके बाद मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा. तब हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को इसे स्कूलों के अंदर यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने का निर्देश नहीं दिया जा सकता. आगे ये मामला मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचा था, जहां जजों की राय अलग होने के कारण विभाजित फैसला आया था.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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