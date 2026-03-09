पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, हार्ट अटैक बताकर दफनाया, 20 दिन बाद की शादी, फिर खुला राज

Karnataka News: कर्नाटक के तुमकुरु जिले में हुई एक मौत की वारदात ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. लगभग एक महीने पहले एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया गया. लेकिन अब इस मौत के पीछे का सच सामने आ रहा है. जांच में पता चला कि इस व्यक्ति की मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं, बल्कि हत्या है. मामला इतना गहराता चला गया, कि पुलिस को कब्र से लाश तक निकालनी पड़ी. जांच में जो चीजें सामने आई, उसने व्यक्ति के रिश्तेदारों समेत सभी को चौंका दिया.

हार्ट अटैक या हत्या?

ये मामला तुमकुरु तालुक के हेब्बूर होबली के दसराहल्ली गांव का है. 30 जनवरी को परमेश नाम के एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई. परिवार ने अचानक हुई मौत का कारण हार्ट अटैक बताया. रिश्तेदारों और गांव वालों को इस बात पर भरोसा भी हो गया और सभी ने तुरंत ही अंतिम संस्कार भी कर दिया. लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था, कि इस मौत के पीछे के कहानी तो कुछ और ही है.

20 दिन में शादी

लेकिन इस मामले ने फिर तुल तब पकड़ी, जब परमेश की पत्नी ने मौत के मात्र 20 दिन बाद दूसरी शादी कर ली. आशा के अपने दोस्त चंद्रप्पा से हुई शादी की खबर ने सबके मन में शक पैदा कर दिया. इस खबर को लेकर परमेश की बहनों, बाकी परिवार वालों और गांव वालों के बीच चर्चा शुरू हो गई. आशा का इतनी ज्यादा शादी करना, मौत के पीछे छिपे बड़े राज की ओर इशारा कर रहा था.

मौत पर उठते सवाल

आशा की शादी की खबरों ने परमेश की बहनों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने हेब्बूर पुलिस थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई. बहनों को शक था कि उनके भाई की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक नहीं, बल्कि आशा की शादी से जुड़ा है. उन्हें लग रहा था कि आशा और चंद्रप्पा के बीच पहले से ही रिश्ता था. इसके बाद पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और पूरे मामले से जांच शुरू की.

खौफनाक साजिश का खुलासा

जांच के तहत पुलिस ने एक ऐसा काम किया, जो आमतौर पर कत्ल के मामलों में ही किया जाता है. पुलिस ने परमेश के शव को कब्र से निकलवाया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराया गया. इस खबर ने गांव में सनसनी फैला दी और लोगों को भी इस मौत के पीछे हत्या की साजिश का शक होने लगा. वहीं पोस्टमार्टम, जांच और पूछताछ में सच्चाई धीरे-धीरे बाहर आने लगी. लगातार हुई पूछताछ के बाद आशा और चंद्रप्पा ने सच्चाई से पर्दा उठाया और हत्या की साजिश कबूल ली. पुलिस के अनुसार दोनों ने बताया कि उन्होंने परमेश की हत्या इसलिए की क्योंकि वह दोनों के रिश्ते के बीच आ रहा था.

कैसे हुई मौत?

जांच में सामने आया कि दोनों ने तकिए से परमेश का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली. हत्या के बाद हार्ट अटैक का नाम दे दिया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी करवा दिया. सच्चाई सामने आने के बाद हेब्बूर पुलिस ने आशा और चंद्रप्पा को गिरफ्तार कर दिया और हत्या का मामला दर्ज कर दिया.