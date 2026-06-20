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अब शिकयत सुनने मंत्री खुद आएंगे आपके दरवाजे! इस राज्य ने बनाया नया 'प्रजा सेवक' विभाग; हर हफ्ते होगी मुलाकात

Karnataka Praja Sevak Department: कर्नाटक में सरकार ने जनता की शिकायतों का समाधान निकालने के लिए एक नया विभाग बनाया है. इस विभाग का नाम 'प्रजा सेवक विभाग' रखा गया है. इस विभाग में एक मंत्री को पूरे राज्य की जन शिकायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 20, 2026, 08:20 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:20 PM IST
अब शिकयत सुनने मंत्री खुद आएंगे आपके दरवाजे! इस राज्य ने बनाया नया 'प्रजा सेवक' विभाग; हर हफ्ते होगी मुलाकात

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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