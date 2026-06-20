सीएम ने बताया कि इस नए डिपार्टमेंट के कामकाज की देखरेख के लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, जिनकी मदद के लिए अन्य अधिकारी भी होंगे, ताकि आउटरीच प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. कर्नाटक के सीएम ने कहा,' हमें उन्हें बेंगलुरु आने की जरूरत नहीं पड़ने देनी चाहिए. इसे 'प्रजा सेवक विभाग' कहा जाएगा. फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि विधायक भी सभी घरों तक जाएं. एक अलग IAS ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाएगी और उनके अलावा अन्य अधिकारी भी होंगे.'