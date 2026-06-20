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Karnataka Goverment: कर्नाटक सरकार ने राज्य में शिकायतों के समाधान को बेहतर बनाने और प्रशासन को लोगों के करीब लाने के उद्देश्य से एक नया विभाग बनाने की तैयारी की है. इस योजना को मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की ओर से मंजूरी मिल गई है. सीएम ने आगे कहा कि सभी मंत्रियों को हर हफ्ते कम से कम एक तालुक का दौरा करना होगा, ताकि वे सीधे जनता से मिल सकें और जमीनी स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें.
विभाग को लेकर सीएम ने बताया,' आज कैबिनेट में हमने एक बड़ा फैसला लिया है. एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा और एक मंत्री को पूरे राज्य के लोगों की शिकायतों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां मंत्री और विधायक भी शामिल हो सकते हैं. सभी मंत्रियों को हर हफ्ते एक दिन अनिवार्य रूप से एक तालुक में जाना होगा. उन्हें जनता से मिलना होगा और उनकी शिकायतों पर ध्यान देना होगा.'
सीएम ने बताया कि इस नए डिपार्टमेंट के कामकाज की देखरेख के लिए एक सीनियर IAS ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा, जिनकी मदद के लिए अन्य अधिकारी भी होंगे, ताकि आउटरीच प्रोग्राम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. कर्नाटक के सीएम ने कहा,' हमें उन्हें बेंगलुरु आने की जरूरत नहीं पड़ने देनी चाहिए. इसे 'प्रजा सेवक विभाग' कहा जाएगा. फिर मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि विधायक भी सभी घरों तक जाएं. एक अलग IAS ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाएगी और उनके अलावा अन्य अधिकारी भी होंगे.'
बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राज्य की विधानसभा 'विधान सौधा' में 30 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नॉन रेजीडेंट कन्नड़िगा ( NRKs) के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मुलाकात की थी, जिसका मकसद राज्य और दुनिया भर में बसे कन्नड़ लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना था. इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर्स अफेयर्स के मंत्री के एच मुनियप्पा ने किया था. इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दुनिया भर में कन्नड़ समुदाय की उपलब्धियों पर गर्व जताया था.
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इसको लेकर अपने 'X' हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' दुनिया भर में कन्नडिगा लोगों ने हमारी भाषा, संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया है और साथ ही कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनकी उपलब्धियां और कर्नाटक के साथ उनका अटूट जुड़ाव हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है.'
A delegation of Non-Resident Kannadigas representing 30 countries, led by Food & Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Shri K.H. Muniyappa met me at Vidhana Soudha today.
Kannadigas across the world have carried our language, culture and values to every corner of the… pic.twitter.com/jnhtSOOARG
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 20, 2026
बातचीत के दौरान, मुख्यमंत्री ने राज्य के भविष्य के विकास के बारे में NRK प्रतिनिधियों के विचारों और उनकी इच्छाओं को सुना. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार ग्लोबल कन्नड़ कम्युनिटी की विशेषज्ञता को राज्य की विकास यात्रा में शामिल करने के लिए उत्सुक है.