Advertisement
trendingNow12974350
Hindi Newsदेश

"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात

PM Narendra Modi in Bihar: पीएम नरेंद्र मोदी के कर्पूरी ग्राम पहुंचने पर कर्पूरी ठाकुर की पोती अमृता कुमारी भावुक हो गईं. उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर खास बता कही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात

Amrita Kumari on PM Modi: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कर्पूरी ग्राम पहुंचने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने खुशी और गर्व जताया है. केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की बेटी और कर्पूरी ठाकुर की पोती अमृता कुमारी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम आए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम आ सकते हैं. उनके आने से मैं भावुक हो गई.

"मेरे लिए गर्व की बात"
अमृता कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी मेरे दादाजी की जन्मस्थली पर आए, मुझे और मेरे परिवार को यह बहुत अच्छा लगा है. यह मेरी सोच से परे है. उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी ने मुझसे बात की और मेरे काम और शिक्षा के बारे में पूछा. ये मेरे लिए गर्व की बात है कि वे पीएम होकर यहां आए और हम लोगों से बातचीत की.

पीएम ने दिया आशीर्वाद
केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की पोती मानेस्वी चंद्रा (Manashwi Chandra) ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने मुझे बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया. उन्होंने बिहार और समस्तीपुर के विकास पर बात की. मानेस्वी ने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहती हैं और राजनीति में आकर अपने परिवार की विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार के गौरव
उन्होंने कहा कि मेरे नानाजी जी ने बिहार और देश के लिए बहुत काम किया. पीएम मोदी बहुत धैर्यवान और प्रेरणादायक हैं. वे भारत के लिए बहुत सोचते हैं और एक-एक चीज को गहराई से देखते हैं. उन्होंने युवाओं और राजनीति पर मेरी राय भी पूछी.

"जमीन से जुड़े नेता हैं पीएम"
मानेस्वी ने बताया कि पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और उनके सुरक्षाकर्मियों ने कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण से पहले जूते उतारे. ये बताता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं. मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं, जिसके सदस्य भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर थे. हमने उन्हें भले ही नहीं देखा, लेकिन उनके बिहार और देश के लिए किए गए कार्य मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं.

रामनाथ ठाकुर ने क्या कहा?
केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने कर्पूरी ग्राम में आकर यहां के लोगों को गौरवान्वित किया और कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सम्मान प्रकट किया. मैं उनकी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों और पीड़ितों के हक में मशाल जलाई थी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था. 

पीएम की जनता से अपील
पीएम मोदी ने उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए जनता से आह्वान किया है. हम स्वीकार करते हैं कि पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से चुनावी अभियान शुरू कर एनडीए गठबंधन को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों से एनडीए के उम्मीदवार जीतें और नीतीश कुमार व पीएम मोदी के नेतृत्व को और मजबूती प्रदान करें. 

'जननायक' कहने पर राहुल पर निशाना
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर रामनाथ ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जन-जन ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बनाया. राहुल गांधी को किसने जननायक बनाया? किसी के कहने से कोई जननायक नहीं बनता. ऐसा कहना गलत है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Narendra ModiPM ModiKarpoori ThakurKarpuri ThakurKarpuri GramAmrita KumariManashwi ChandraRam Nath Thakur

Trending news

इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
Piyush Goyal
'भारत को क्यों किया गया अलग-थलग'? रूसी तेल पर US के प्रेशर को लेकर भड़के पीयूष गोयल
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
Kurnool bus fire
कुरनूल हादसाः ड्राइवर की लापरवाही से जिंदा जल गए 20 लोग, सामने आया चौंकाने वाला सच
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
HTT 40
इंडियन एयरफोर्स के जवानों को ट्रेनिंग देगा भारत का पहला HTT 40, रफ्तार और फीचर्स
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
Indias first smart village
भारत का पहला स्मार्ट गांव, हर घर में Wi-Fi, AC स्कूल और CCTV कैमरे!
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
operation sindoor
'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
ORSL Row
क्या FSSAI ने दी हाई शुगर वाली ORSL ड्रिंक्स बेचने की मंजूरी? आरोपों पर आया जवाब
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब
zubeen garg death case
जुबीन की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, SIT को जल्द देगी अपना जवाब