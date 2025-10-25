"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात

Amrita Kumari on PM Modi: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के कर्पूरी ग्राम पहुंचने पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिवार ने खुशी और गर्व जताया है. केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की बेटी और कर्पूरी ठाकुर की पोती अमृता कुमारी ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि पीएम मोदी कर्पूरी ग्राम आए. मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई प्रधानमंत्री कर्पूरी ग्राम आ सकते हैं. उनके आने से मैं भावुक हो गई.

"मेरे लिए गर्व की बात"

अमृता कुमारी ने कहा कि पीएम मोदी मेरे दादाजी की जन्मस्थली पर आए, मुझे और मेरे परिवार को यह बहुत अच्छा लगा है. यह मेरी सोच से परे है. उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी ने मुझसे बात की और मेरे काम और शिक्षा के बारे में पूछा. ये मेरे लिए गर्व की बात है कि वे पीएम होकर यहां आए और हम लोगों से बातचीत की.

पीएम ने दिया आशीर्वाद

केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की पोती मानेस्वी चंद्रा (Manashwi Chandra) ने कहा कि पीएम मोदी ने बहुत आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने मुझे बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया. उन्होंने बिहार और समस्तीपुर के विकास पर बात की. मानेस्वी ने बताया कि वे डॉक्टर बनना चाहती हैं और राजनीति में आकर अपने परिवार की विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं.

बिहार के गौरव

उन्होंने कहा कि मेरे नानाजी जी ने बिहार और देश के लिए बहुत काम किया. पीएम मोदी बहुत धैर्यवान और प्रेरणादायक हैं. वे भारत के लिए बहुत सोचते हैं और एक-एक चीज को गहराई से देखते हैं. उन्होंने युवाओं और राजनीति पर मेरी राय भी पूछी.

"जमीन से जुड़े नेता हैं पीएम"

मानेस्वी ने बताया कि पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और उनके सुरक्षाकर्मियों ने कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण से पहले जूते उतारे. ये बताता है कि वो जमीन से जुड़े नेता हैं. मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूं, जिसके सदस्य भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर थे. हमने उन्हें भले ही नहीं देखा, लेकिन उनके बिहार और देश के लिए किए गए कार्य मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं.

रामनाथ ठाकुर ने क्या कहा?

केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने कर्पूरी ग्राम में आकर यहां के लोगों को गौरवान्वित किया और कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सम्मान प्रकट किया. मैं उनकी ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. रामनाथ ठाकुर ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों और पीड़ितों के हक में मशाल जलाई थी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था.

पीएम की जनता से अपील

पीएम मोदी ने उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए जनता से आह्वान किया है. हम स्वीकार करते हैं कि पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली से चुनावी अभियान शुरू कर एनडीए गठबंधन को मजबूत किया है. उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों से एनडीए के उम्मीदवार जीतें और नीतीश कुमार व पीएम मोदी के नेतृत्व को और मजबूती प्रदान करें.

'जननायक' कहने पर राहुल पर निशाना

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जननायक कहे जाने पर रामनाथ ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि जन-जन ने कर्पूरी ठाकुर को जननायक बनाया. राहुल गांधी को किसने जननायक बनाया? किसी के कहने से कोई जननायक नहीं बनता. ऐसा कहना गलत है.

