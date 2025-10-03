Advertisement
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द, कहा- किसी को न देखना पड़े ऐसा दिन

Karur rally accident: 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और नेता विजय की रैली के दौरान हुई भयानक भगदड़ की घटना में 41 लोगों ने जान गंवा दी. इस घटना को पीड़ित परिवार अभी भी भूल नहीं पा रहे हैं. एमुर पुदुर के रहने वाले सक्तिवेल ने कहा है कि उनके जैसा दुख किसी को न मिले. बता दें कि इस भगदड़ में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी. 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:42 PM IST
Tamil Nadu stampede: तमिलनाडु के करूर जिले में हुई भयानक भगदड़ की घटना ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली हैं. 27 सितंबर को अभिनेता और नेता विजय की रैली के दौरान हुए इस हादसे में 41 लोगों की जान चली गई. एमुर पुदुर के रहने वाले सक्तिवेल के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उनकी दुनिया का खत्म हो जाना है. उन्होंने इस भगदड़ में अपनी पत्नी प्रियादर्शिनी और 14 साल की मासूम बेटी धरनिका को खो दिया. सक्तिवेल का दर्द इतना गहरा है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे दोष दें. उनका बस यही कहना है कि जिस दुख से वह गुज़र रहे हैं, वह किसी और को न मिले. यह घटना एक बार फिर क्राउड मैनेजमेंट की बड़ी लापरवाही को दिखाती है. बता दें कि इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई. 

रैली का दिन और अनहोनी की रात
सक्तिवेल ने 27 सितंबर के उस मनहूस दिन को याद करते हुए बताया कि उनकी पत्नी और बेटी दोपहर 12 बजे रैली में गई थीं. उन्होंने उन्हें भीड़ ज्यादा होने पर घर लौट आने की हिदायत दी थी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, वे वापस नहीं आईं. सक्तिवेल ने शाम 4 बजे उन्हें फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उन्हें अपनी पत्नी की तरफ से केवल एक वॉयस मैसेज व्हाट्सएप पर मिला था. जब रात 7:30 बजे उन्होंने फिर से फोन किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया. चौथी बार फोन करने पर उन्हें किसी और की आवाज सुनाई दी. उनका दिल घबरा गया. वह तुरंत अस्पताल की ओर भागे. वहां पूछने पर उन्हें कुछ तस्वीरें दिखाई गईं और फिर पता चला कि वे दोनों इलाज के लिए वार्ड में नहीं हैं. सक्तिवेल ने भारी मन से आगे बताया, 'जब मैं मुर्दाघर गया और जांच की तो मुझे वहां उनके शव मिले.' उनकी कहानी उन तमाम परिवारों के दर्द को बयां करती है, जिन्होंने इस भगदड़ में अपनों को खोया है.

क्यों हुआ हादसा?
यह दुखद भगदड़ तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) प्रमुख विजय की जनसभा के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि यह हादसा आयोजन स्थल पर क्षमता से बहुत ज्यादा भीड़ जमा होने के कारण हुआ. भीड़ इतनी अनियंत्रित हो गई कि अफरा-तफरी मच गई, जिसके कारण कई लोग बेहोश हो गए और भगदड़ में दबकर 41 लोगों की मौत हो गई.

अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 
इस घटना के बाद मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है. TVK के महासचिव आनंद और निर्मल कुमार द्वारा दायर की गई अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आज हाई कोर्ट की मदुरै बेंच में सुनवाई होनी है. इस त्रासदी ने भीड़-भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा मानकों और प्रशासन की तैयारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सक्तिवेल का दर्द यह मांग करता है कि आयोजकों की जवाबदेही तय हो, जिससे भविष्य में कोई भी परिवार इस तरह के दुख से न गुजरे.

Lalit Kishor

