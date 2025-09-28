एक्टर विजय को है करूर भगदड़ के पीछे साजिश का संदेह, जाएंगे कोर्ट; करेंगे CBI जांच की मांग

Karur Rally Stampede: एक्टर और नेता विजय ने करूर में कल हुई रैली में हुई भगदड़ के पीछे डीएमके (DMK) की साजिश का आरोप लगाया है. जानकारी के अनुसार, इस भगदड़ में अबतक 39 लोग मारे गए और लगभग 95 लोग घायल हुए है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, टीवीके (TVK) के वकील अरिवझगन ने बताया कि पार्टी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें अदालत से एक विशेष जांच दल गठित करने या मामले को केंद्रीय एजेंसी सीबीआई (CBI) को सौंपने का आग्रह किया गया है. अरिवझगन ने राज्य सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि करूर रैली में सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था. टीवीके की कानूनी शाखा के राज्य समन्वयक, अरिवझगन ने कहा कि वे कल उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष यह मामला उठाएंगे. उन्होंने कहा कि करूर की घटना में एक आपराधिक साजिश थी इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि मामले की जांच राज्य एजेंसी से न करवाकर स्वतंत्र रूप से की जाए. उन्होंने कहा कि अदालत को एक विशेष जांच दल गठित करना होगा या उन्हें यह मामला तमिलनाडु पुलिस से सीबीआई को सौंपना होगा.

यह पूछे जाने पर कि क्या टीवीके को राज्य पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो वकील ने जवाब दिया कि यह एक आपराधिक साजिश थी. हमें स्थानीय लोगों से विश्वसनीय जानकारी मिली है और हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज हैं. इससे पता चलता है कि करूर में सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आपराधिक साजिश रची गई थी. अरिवझगन ने कहा कि हमने पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया हमने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि टीवीके ने पिछले कुछ महीनों में मदुरै, त्रिची, अरियालुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम और नमक्कल में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं. करूर में ऐसा कैसे हुआ यही सवाल है. इससे संदेह पैदा होता है.

विजय के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा

इस बीच तमिलनाडु सरकार के सूत्रों ने बताया कि करूर में विजय की रैली में भगदड़ मचने के बाद चेन्नई में उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सूत्रों ने बताया है कि लोगों का गुस्सा उनकी ओर मुड़ सकता है. सूत्रों ने बताया कि राज्य पुलिस को सभी टीवीके जिला सचिवों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया है. 51 वर्षीय अभिनेता, जिनकी पार्टी टीवीके अगले साल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है भगदड़ में हुई मौतों के बाद आलोचनाओं के घेरे में हैं.

डीएमके के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने अभिनेता पर इस बात के लिए निशाना साधा है कि उनकी रैली में दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया जिसके कारण यह हादसा हुआ. राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया है कि आयोजकों ने पीने के पानी और खाने की उचित व्यवस्था नहीं की थी. इसी वजह से भीड़ में मौजूद लोग बेहोश हो गए. सूत्रों के अनुसार, विजय लगभग सात घंटे देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे.