करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान

SC On Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर 2025 को एक्टर-राजनेता जोसेफ विजय (Joseph Vijay) की तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी (TVK) की रैली में हुई भगदड़ हुई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया है. इस दुखद घटना में 41 लोग की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे.

पूर्व न्यायाधीश की कमेटी करेगी जांच

कोर्ट ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया है. साथ ही मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) द्वारा तमिलनाडु पुलिस के नेतृत्व वाली टीम गठित करने के पूर्व निर्देश को रद्द कर दिया है. ये कदम पीड़ितों के परिवारों और टीवीके पार्टी द्वारा राज्य पुलिस की संलिप्तता पर चिंताओं के बीच निष्पक्षता की मांग वाली याचिकाओं के बाद उठाया गया है.

