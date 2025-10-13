Advertisement
trendingNow12959667
Hindi Newsदेश

करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान

Karur Stampede Case Update: तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की राजनीतिक रैली में 41 लोगों की जान चली गई थी. जिसकी अब सीबीआई जांच होगी.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान

SC On Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर 2025 को एक्टर-राजनेता जोसेफ विजय (Joseph Vijay) की तमिलगा वेत्री कझगम पार्टी (TVK) की रैली में हुई भगदड़ हुई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया है. इस दुखद घटना में 41 लोग की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे.

 

पूर्व न्यायाधीश की कमेटी करेगी जांच
कोर्ट ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया है. साथ ही मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) द्वारा तमिलनाडु पुलिस के नेतृत्व वाली टीम गठित करने के पूर्व निर्देश को रद्द कर दिया है. ये कदम पीड़ितों के परिवारों और टीवीके पार्टी द्वारा राज्य पुलिस की संलिप्तता पर चिंताओं के बीच निष्पक्षता की मांग वाली याचिकाओं के बाद उठाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtKarur StampedeTamilnaduCBIActor Vijay

Trending news

करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
Supreme Court
करूर भगदड़: सुप्रीम कोर्ट ने दिए CBI जांच के आदेश, विजय की रैली में गई थी 41 की जान
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
Sharm Al Shaikh
26/11 के बाद शर्म अल-शेख के रिजॉर्ट में मनमोहन-गिलानी की वो मुलाकात, जब घिर गए थे PM
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
Bus Fare
दिवाली पर बस किराया फ्लाइट जितना महंगा, यहां 456 km के लिए चुकाने पड़ रहे 4500 रुपये
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की धुकधुकी बढ़ने वाली है
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल