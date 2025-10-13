Advertisement
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?

तमिलनाडु में टीवीके पार्टी के चीफ विजय की राजनीतिक रैली में भगदड़ और लोगों की मौत की जांच वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसकी सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय की गई.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:54 AM IST
Karur Stampede Case: तमिलनाडु में एक्टर और टीवीके पार्टी के फाउंडर विजय की राजनीतिक रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ हुई थी. इस मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को अपना फैसला सुनाएगा. इस दुखद घटना में 41 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थी. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर छपी कॉज लिस्ट के मुताबिक, जस्टिस जेके माहेश्वरी (JK Maheshwari) और जस्टिस एनवी अंजारिया (NV Anjaria) की बेंच इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी.

जांच की अलग-अलग मांगें
एक्टर और नेता विजय की पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने जहां सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच की मांग की है, वहीं बीजेपी नेता उमा आनंदन (Uma Anandan) सहित कई दूसरे लोग सीबीआई (CBI) से जाँच की मांग कर रहे हैं. हाल के सालों में तमिलनाडु में भीड़ कंट्रोल करने में सबसे बड़ी नाकामियों में से एक, इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और राजनीतिक रैलियों में लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए.

एसआईटी का गठन 
इससे पहले, मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने इस दुखद घटना की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग (Asra Garg) के नेतृत्व में एक एसआईटी (SIT) का गठन किया था, जबकि सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आगे कार्यवाही करने से इनकार कर दिया था. 3 सितंबर को पारित एक आदेश में, मद्रास हाई कोर्ट ने टीवीके के राजनीतिक नेतृत्व की इस जानलेवा घटना के बाद अपने समर्थकों को छोड़कर चले जाने के लिए आलोचना की थी.

हाई कोर्ट से फटकार
जस्टिस एन. सेंथिलकुमार (Justice N. Senthilkumar) की सिंगल बेंच ने कहा, "ताज्जुब की बात है कि, प्रोगाम ऑर्गेनाइजर, जिनमें राजनीतिक दल के नेता भी शामिल थे, अपने कैडर, फॉलोअर्स और फैंस को छोड़कर वेन्यू से फरार हो गए. न तो कोई अफसोस है, न ही कोई जिम्मेदारी, और न ही खेद जताया गया."

मद्रास हाई कोर्ट ने "हादसे के तुरंत बाद विजय, कार्यक्रम के आयोजकों और राजनीतिक दल के सदस्यों के घटनास्थल से भाग जाने के आचरण की कड़ी निंदा की." इसमें आगे कहा गया, "ऐसी पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो भारी भीड़ से पैदा हुई भगदड़ जैसी स्थिति में फंसे लोगों को बचाने और उनकी मदद के लिए तत्काल कदम उठाती, जिसमें कई बच्चों, महिलाओं और कई युवाओं की दुखद मौत हो गई."

टीवीके ने किया खुद का बचाव
टीवीके सचिव आधव अर्जुन (Aadhav Arjuna) ने अपनी स्पेशल लीव पेटीशन (SLP) में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उनके लीडरशिप के खिलाफ की गई "अनवेरिफाइड और पूर्वाग्रह वाली टिप्पणियों" पर आपत्ति जताई. उन्होंने आगे कहा कि टीवीके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने असल में, जब लोगों के बेहोश होने की खबरें आईं, तो "तुरंत राहत और मेडिकल हेल्प को कोऑर्डिनेट" किया था. मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी को इमपार्शियल और टाइम बाउंड इंवेस्टिगेशन करने और समय-समय पर पीरियॉडिक अपडेट देने का निर्देश दिया था.
(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

Supreme CourtKarur StampedeTamilnaduActor VijayTVK

