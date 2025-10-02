Vijay TVK: करूर भगदड़ ने बदले समीकरण, अमित शाह के संपर्क के बाद तमिलनाडु में एनडीए को मजबूत करने की तैयारी

तमिलनाडु के करूर में हाल ही में हुई भगदड़ ने वहां की राजनीति में दिलचस्प मोड़ ला दिया है. इस भगदड़ में 41 लोगों की जान गयी. इस दर्दनाक घटना ने जहां लोगों को झकझोर कर रख दिया, वहीं इसके बाद राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं.

तमिल सुपरस्टार से राजनेता बने विजय की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है. केंद्र सरकार न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ाने पर विचार कर रही है, बल्कि भाजपा की नजर अब उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल करने पर भी टिकी है.

विजय की सुरक्षा को लेकर चर्चा

करूर हादसे के बाद विजय और उनकी पार्टी तमिलनाडु वेत्री कझगम (टीवीके) ने डीएमके सरकार की आलोचना की. इससे विजय की छवि एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में और निखर कर सामने आई है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विजय की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती बढ़ाने पर विचार हो रहा है.

एनडीए को मजबूत करने की कोशिश

भाजपा के रणनीतिकार मानते हैं कि डीएमके के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए एक मजबूत विपक्षी गठबंधन जरूरी है. यही कारण है कि भाजपा फिर से एआईएडीएमके को एनडीए में लाने की कोशिश में जुटी है. गृह मंत्री अमित शाह ने एआईएडीएमके नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी से संपर्क साधा है और आपसी मतभेदों को दूर करने की पहल की है.

विजय के साथ गठबंधन की जटिलता

हालांकि विजय की लोकप्रियता और डीएमके-विरोधी रुख भाजपा के लिए लाभदायक हो सकता है. लेकिन उनके तीखे बयानों ने भाजपा और एआईएडीएमके को दुविधा में डाल दिया है. विजय न केवल डीएमके, बल्कि भाजपा और एआईएडीएमके दोनों की आलोचना कर चुके हैं, जिससे उन्हें एनडीए में शामिल करना आसान नहीं होगा.

करूर हादसे का राजनीतिक असर

करूर की घटना के बाद टीवीके समर्थकों ने सीधे डीएमके पर आरोप लगाए. इसके बाद भाजपा और एआईएडीएमके ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल न्याय के लिए नहीं, बल्कि राज्य में डीएमके विरोधी माहौल को और मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा भी है.

अमित शाह का विजय से संपर्क

हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने विजय से संपर्क किया. भले ही इसे एक संवेदनशील कदम बताया गया हो, लेकिन इसे राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है. भाजपा सूत्रों का मानना है कि विजय के साथ बातचीत का सिलसिला गठबंधन वार्ता की दिशा में पहला कदम हो सकता है.

(इनपुट- IANS)