Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें राजनीतिक अखाड़ा... मद्रास हाईकोर्ट ने CBI जांच की मांग पर BJP को सुना दिया

Karur Stampede: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ की CBI से जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार, इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे. यह याचिका भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता उमा आनंदन ने दायर की थी, जिन्होंने इस घटना के पीछे संभावित सरकारी उदासीनता का आरोप लगाया था. हालांकि, न्यायमूर्ति एम. धंदापानी और न्यायमूर्ति एम. जोतिरमन की 2 सदस्यीय पीठ ने आनंदन की याचिका खारिज कर दी और भाजपा नेता को उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में जाने को कहा. अदालत ने कहा कि अगर पीड़ित इस अदालत में आते हैं तो हम उन्हें बचाएंगे. आप कौन हैं? इस अदालत को राजनीतिक अखाड़े की तरह न लें. अगर जांच में कुछ गड़बड़ होती है तो आप आएं. यह शुरुआती चरण है.

TVK के जिला सचिव की जमानत याचिका खारिज

जानकारी के अनुसार, उच्च न्यायालय ने तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नमक्कल जिला सचिव एन सतीश कुमार की जमानत याचिका भी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि कुमार को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि टीवीके कार्यकर्ता सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाए. अदालत ने आश्चर्य जताया कि विजय की पार्टी बिना पेयजल और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए ऐसा सार्वजनिक कार्यक्रम कैसे आयोजित कर सकती है. इस बीच, अदालत ने आईजी (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में एसआईटी द्वारा जांच का भी आदेश दिया. साथ ही करूर पुलिस को सभी संबंधित दस्तावेज तुरंत एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया.

करूर भगदड़ के बाद रैली के आयोजन पर सवाल उठे और सत्तारूढ़ डीएमके और भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन ने अभिनेता से नेता बने विजय की कड़ी आलोचना की. हालांकि बाद में विजय ने घटना पर दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की. बाद में, उनकी पार्टी ने अगले दो हफ्तों में होने वाले ऐसे सभी कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया.