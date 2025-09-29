Advertisement
करूर भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने एक्टर विजय लगाया फोन, सीएम स्टालिन से भी की बात; 41 लोगों की गई जान

Karur Stampede: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ पर दुख जताया है. उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और टीवीके प्रमुख विजय से फोन पर बात की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की.

 

Sep 29, 2025, 12:20 PM IST
Karur Stampede: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से करूर में स्थिति के बारे में जानकारी ली. बता दें, करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की रैली के दौरान भगदड़ के बाद अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष, पांच युवतियां और पांच युवा लड़के शामिल हैं. अब तक 34 पीड़ित करूर जिले से दो-दो इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल जिलों से तथा एक सलेम जिले से है.

राहुल टीवीके अध्यक्ष विजय से भी की बात

कांग्रेस सूत्रों बताया कि राहुल गांधी ने टीवीके अध्यक्ष विजय से भी बात की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. इससे पहले, करूर भगदड़ की विस्तृत जांच के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अरुणा जगदीशन ने सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया और कहा कि घायल लोग अब ठीक हैं. रविवार को अपने दौरे के बाद पत्रकारों से बात करते हुए न्यायमूर्ति जगदीशन ने कहा कि अस्पताल में अब सभी ठीक हैं. उन्हें बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है. न्यायमूर्ति जगदीशन भगदड़ की जांच के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं.

करूर दौरे से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कमियों को दूर करने के लिए आयोग का गठन किया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे. बता दें, यह दुखद घटना शनिवार को हुई थी जब टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भारी भीड़ कथित तौर पर अराजक हो गई जिससे अफरा-तफरी मच गई. कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया. सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ के कारण यह हादसा हुआ.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Karur Stampede

