NEET-UG 2026 Re Exam: कश्मीर के स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSEK) ने NEET-UG की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले कश्मीर घाटी के 60 स्कूलों में क्लासवर्क रोकने का फैसला लिया है. शिक्षा निदेशालय ने 21 जून को होने वाली NEET-UG परीक्षा के मद्देनजर 20 जून को इन स्कूलों में नियमित पढ़ाई स्थगित रखने का आदेश जारी किया है.
19 जून को जारी आदेश संख्या 236-DSEK में कहा गया है कि परीक्षा के सुचारू संचालन और जरूरी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए, जिन स्कूलों को NEET परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां क्लासवर्क स्थगित रहेगा.
क्लासवर्क स्थगित किए जाने वाले स्कूलों में अनंतनाग जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल अनंतनाग, गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहरा, गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बराकपोरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबेहरा, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डायलगाम, जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) अनंतनाग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वानपोह, SRJ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खानाबल, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नानिल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मट्टन, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल ऐशमुकाम, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सांगस, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवलगाम, गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरिनाग, गनी खान मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चेकीवांगुंड काजीगुंड, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिरगुफवारा, HSS अरवानी बिजबेहरा, GHSS संगम और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डूरू शामिल हैं.
इसके अलावा बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा और पुलवामा जिलों के कई स्कूलों में भी क्लासवर्क बंद रखने का आदेश दिया गया है. इनमें गवर्नमेंट HSS पलहलन, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, गवर्नमेंट HSS पट्टन, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इचगाम, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हुमहामा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल ड्रगमुल्ला, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पम्पोर, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पम्पोर शामिल हैं.
श्रीनगर जिले में प्रभावित स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग, गवर्नमेंट श्री प्रताप हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट M.P.M.L हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल नवाकदल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल खानयार, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रैनावाड़ी, बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शालीमार, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोनवार, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सौरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सौरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जादीबल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जादीबल, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल निशात, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल अमीराकदल, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग, केंद्रीय विद्यालय नंबर-1 श्रीनगर, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल चनापोरा, गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल हजरतबल और गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रावलपोरा शामिल हैं.
DSEK ने आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. निदेशालय ने कहा है कि यह आदेश सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है.
NEET-UG पेपर लीक विवाद के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है. दोबारा होने वाली परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके.