Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /NEET UG 2026 री-एग्जाम के चलते कश्मीर के 60 स्कूलों में 20 जनवरी को छुट्टी, यहां देखिए पूरी लिस्ट; DSEK का आदेश जारी

NEET UG 2026 री-एग्जाम के चलते कश्मीर के 60 स्कूलों में 20 जनवरी को छुट्टी, यहां देखिए पूरी लिस्ट; DSEK का आदेश जारी

NEET-2026: नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों के लिए 20 जून को कश्मीर घाटी के 60 स्कूलों में कक्षाएं स्थगित करने का आदेश दिया है. आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jun 19, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:46 PM IST
NEET UG 2026 री-एग्जाम के चलते कश्मीर के 60 स्कूलों में 20 जनवरी को छुट्टी, यहां देखिए पूरी लिस्ट; DSEK का आदेश जारी
Image Credit: ai photo

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
टूटे सामान, गंदे बिस्तर और शराब की बोतलें... होमस्टे का हाल देख रो पड़ी मालकिन
Himachal heritage homestay2 min ago
2
Series Raakh5 min ago
3
NEET 2026 Re Exam5 min ago
4
Uttarakhand Weather Alert18 min ago
5
West Asia26 min ago