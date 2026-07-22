/कश्मीर के अनंतनाग में टेरर अटैक, आतंकियों ने पुलिस पर बरसाईं गोलियां; हेड कॉन्स्टेबल शहीद

Anantnag terror attack: दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकेरनाग इलाके में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गए, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गया. घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और आतंकियों की तलाश में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है.
अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बल इलाके में पहले से आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे थे. इसी दौरान ऑपरेशन में शामिल टीम का आतंकियों से आमना-सामना हो गया. दोनों तरफ से कुछ देर तक गोलीबारी हुई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और आतंकियों को घेरने की कोशिश की.
मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी की पहचान आशिक हुसैन के रूप में हुई, जो इंडियन रिजर्व पुलिस (IRP) तीसरी बटालियन में तैनात थे. वह इन दिनों अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे. गोली लगने के बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. उनके शहीद होने से पुलिस महकमे में शोक की लहर है.
फायरिंग की इस घटना में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) का एक अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने फिलहाल उसकी हालत पर विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है.
इस हमले को कश्मीर में एक साल से ज़्यादा समय में पहली बड़ी आतंकी घटना बताया जा रहा है. इससे पहले 2025 में पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. सुरक्षा एजेंसियां आतंकी नेटवर्क पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन यह हमला घाटी में बने हुए खतरे को उजागर करता है. अधिकारियों ने अभी तक हमले के पीछे किस समूह का हाथ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच चल रही है. ऐसी घटनाएं इलाके में शांति बनाए रखने में सुरक्षा बलों के सामने आने वाली चुनौतियों को रेखांकित करती हैं.
घटना के तुरंत बाद पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की अतिरिक्त टुकड़ियां मौके पर पहुंच गईं. पूरे कोकेरनाग क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है ताकि आतंकियों के भागने की कोई संभावना न रहे. सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है.
अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर घाटी में पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. इस मुठभेड़ के बाद संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक इलाके को पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता.