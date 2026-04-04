मैदानों में गर्मी तो घाटी में बिछी बर्फ की चादर, झमाझम बारिश से बुरा हाल; यात्रा करने वाले पढ़ लें IMD का अलर्ट

Jammu-Kashmir Weather: अप्रैल के महीने में जहां देशभर के कई इलाकों में तेज गर्मी की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं जम्मू-कश्मीर और लेह में अचानक मौसम बदलने से बारिस-बर्फबारी देखी गई है.
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Kashmir Snowfall: जम्मू-कश्मीर और लेह में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक सीरीज के कारण कारण अचानक बदलते मौसम ने सामान्य जनजीवन को बाधित कर दिया है. यहां पिछले 24 घंटों से लगातार मैदानी इलाकों में बारिश और पार्वती इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है. भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 24 घंटों तक मौसम एसा ही बना रहेगा. इससे जहां आम जनता परेशान हैं तो वहीं किसानों की भी चिंताएं भी बढ़ गई हैं.
मौसम विभाग ने हिमस्खलन और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की तो प्रशासन ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया. जम्मू-कश्मीर में मौसम की गंभीर और अनिश्चित स्थितियां बनी हुई हैं, जहां भारी बारिश और बर्फबारी पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है. अधिकारियों ने एक यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें स्थानीय लोगों और पर्यटकों से गैर-जरूरी यात्रा से बचने का आग्रह किया गया है. कई सड़कें जलमग्न और फिसलन भरी हो गई हैं, जबकि ऊंचे इलाकों में ताजी बर्फबारी हो रही है, जिससे कई जगहों को बंद करना पड़ा है.
मौसम का यह अनिश्चित मिजाज 10 अप्रैल तक जारी रहने की उम्मीद है. मैदानी इलाकों में भारी बारिश की उच्च संभावना है (श्रीनगर में 83% संभावना) और ऊंचे इलाकों में ताजी बर्फबारी हो सकती है. कुछ क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है. मौसम के दूसरे और अधिक तीव्र दौर के आने का अनुमान है, जिससे क्षेत्र के कई हिस्सों में एक बार फिर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है. उम्मीद है कि स्थितियां सामान्य हो जाएंगी, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का एक छोटा और हल्का दौर अभी भी संभव है.
श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर, विशेष रूप से रामबन सेक्टर में, चट्टानें गिरने और भूस्खलन का खतरा बहुत अधिक रहता है. जोजिला, सिंथन टॉप, मुगल रोड और राजदान दर्रे सहित ऊंचे इलाकों के दर्रों पर भारी बर्फ जमा हो गई है, जिसके कारण उन्हें अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है. अधिकारियों ने कुलगाम, कुपवाड़ा, गांदरबल और अनंतनाग जैसे जिलों के ऊंचे इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है, जहां बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक (30% तक) है.
IMD श्रीनगर और लेह ने अनुमान लगाया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 10 अप्रैल, 2026 तक इस क्षेत्र को प्रभावित करते रहेंगे. इसके साथ ही अधिकारियों ने एक यात्रा परामर्श भी जारी किया है, जिसमें निवासियों और पर्यटकों से इसका पालन करने का आग्रह किया गया है. इसके अलावा आज से लेकर 7-10 अप्रैल तक तापमान में धीरे-धीरे 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है. IMD ने किसानों को यह भी सलाह दी है कि वे बारिश के सक्रिय दौर के दौरान खेती से जुड़े सभी काम, जैसे छिड़काव, बुवाई और खाद डालना रोक दें, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके.
घाटी में गांदरबल के अधिकारियों ने अगले 24 घंटों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है. इसमें लोगों से सतर्क रहने और मध्यम तीव्रता वाले हिमस्खलन के पूर्वानुमान के चलते अधिक जोखिम वाले इलाकों में आवाजाही से बचने का आग्रह किया गया है. चेतावनी में कहा गया है,' हिमस्खलन के पूर्वानुमान को देखते हुए, जिसमें गांदरबल जिले में 2400 मीटर से ऊपर अगले 24 घंटों के लिए मध्यम तीव्रता वाले हिमस्खलन की संभावना जताई गई है. आम जनता को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है.'
आदेश में आगे कहा गया है,' लोगों को सख्त हिदायत दी जाती है कि वे हिमस्खलन की आशंका वाले इलाकों, जिनमें ढलान, पहाड़ी इलाके और ऊंचे क्षेत्र शामिल हैं वहां तब तक न जाएं, जब तक कि सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई अगला आदेश जारी न कर दिया जाए.' इसमें निवासियों, पर्यटकों और खानाबदोश समुदायों से भी अपील की गई है कि वे सुरक्षा के हित में इस चेतावनी का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें.
आपात स्थिति के लिए, जनता से 24×7 जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) से 0194-2416260, 0194-2416261, या 8493868773 पर संपर्क करने को कहा गया है.
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