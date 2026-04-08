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US-Iran Ceasefire : ईरान-यूएस में सीजफायर के बाद जम्मू-कश्मीर में जश्न, सड़कों पर खुशी से झूमे लोग

Jammu-Kashmir People Celebrating: अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध से मिडिल ईस्ट में मची तबाही के बीच जैसे ही ये खबर आई की अमेरिका ने युद्ध को लेकर सीजफायर का ऐलान कर दिया. जम्मू-कश्मीर में रहने वाले शिया समुदाय के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई. लोग खुशी के मारे सड़कों पर ही जश्न मनाने लगे और नाच गाने के साथ पटाखे फोड़ने लगे. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:20 PM IST
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ईरान-यूएस के सीजफायर ऐलान के बाद कश्मीर में जमकर मना जश्न (Photo- Zee Media)
ईरान-यूएस के सीजफायर ऐलान के बाद कश्मीर में जमकर मना जश्न (Photo- Zee Media)

8 अप्रैल, 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सीजफायर की घोषणा के बाद, कश्मीर और कारगिल के शिया मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जमकर जश्न मनाया गया. श्रीनगर में लोगों के कई ग्रुप में लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए. शिया समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर डांस किया, लोगों से गले मिले और जमकर आतिशबाजी की. इस दौरान इन लोगों ने इमाम हुसैन के साथ-साथ ईरान का झंडा भी फहराया. इन झंडों पर इमाम अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई और हसन नसरुल्लाह समेत ईरान के सभी बड़े नेताओं की तस्वीरें बनी हुई थीं. जम्मू-कश्मीर के सैदा कदल, असाही बाग और आलमगिरी बाजार में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के बड़े-बड़े समूह इकट्ठा हुए. उन्होंने ईरानी झंडे लहराए और ईरान के साथ एकजुटता दिखाते हुए जोरदार नारे लगाए. लोगों ने मिठाइयां बांटकर और अपने पड़ोसियों के साथ यह खबर साझा करके अपनी खुशी जाहिर की. 

आपको बता दें कि इसके पहले भी जम्मू-कश्मीर से ईरान युद्ध पीड़ितों के लिए शिया समुदाय ने जमकर डोनेशन दिया था. अब अमेरिका के जारी किए गए सीजफायर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम हुआ है. इस खबर से जम्मू-कश्मीर के लोग भी बेहद उत्साहित और खुश नजर आए. श्रीनगर की गलियों और बाजारों में लोग खुशी जता रहे थे, लोग एक-दूसरे को गले लगा रहे थे, जगह-जगह आतिशबाजी और नारेबाजी का दृश्य बन रहा था. हर तरफ उत्सव और उमंग का माहौल था, जो यह दिखाता था कि लंबे समय से चली आ रही चिंता और तनाव के बीच लोग राहत महसूस कर रहे थे.

 

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सीजफायर के बाद खुशी से झूम उठे शिया समुदाय के लोग

जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों इस घटना को अमन और सुकून की दिशा में एक बड़ी जीत मानी है. सीजफायर का ऐलान होते ही यहां पर शिया समुदाय के लोग खुशी-खुशी इकट्ठा हो गए. खुशी के मारे लोगों ने पहले नारे लगाए और फिर मिठाई भी बांटी. कुछ लोगों ने इस खुशी के मौके पर पटाखे भी दगाए. जम्मू-कश्मीर में शिया समुदाय के लोगों का मानना है कि इस समझौते से लंबे समय से चली आ रही हिंसा थमेगी और आम लोगों की जिंदगी में राहत आएगी. सोशल मीडिया पर भी लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, एक-दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं भेज रहे हैं, और इस नए शुरुआत का जश्न मना रहे हैं. एक व्यक्ति ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा, 'फिलहाल के लिए जंग थम जाना ही सबसे बड़ी राहत है. हम यही दुआ करते हैं कि आगे भी अमन कायम रहे.' कुछ नौजवानों ने इसे ईरान के लिए एक बड़ी सफलता बताया और उम्मीद जताई कि अब इलाके में हालात धीरे-धीरे बेहतर होंगे.

शिया संगठन के प्रतिनिधि ने कहा ये अमेरिका की हार

जम्मू-कश्मीर में शिया मुस्लिम संगठन अंजुमन-ए-शरी के एक प्रतिनिधि ने अमेरिका की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अमेरिका की हार के संकेत हैं. उनका कहना था कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में हमले रोकने की घोषणा यह दर्शाती है कि अमेरिका अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल नहीं हो पाया. उन्होंने इसे क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया.  मुदासिर ने कहा, 'आज हमारी जीत हुई है; इज़राइल को झुकना पड़ा, और इसीलिए अमेरिका को भी झुकना पड़ा.'  अब्बास ने कहा, 'हम ईरान की जीत के उपलक्ष्य में मिठाइयां बांट रहे हैं. हम बहुत खुश हैं और हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं.' लद्दाख में, प्रमुख कार्यकर्ताओं ने इस संघर्ष विराम को 'इस्लामिक प्रतिरोध मोर्चे' के लिए एक बड़ी जीत बताया. उन्होंने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका के प्रयास विफल रहे हैं और उन्होंने इस समझौते का जश्न मनाया. 

कश्मीर के शिया समुदाय के लोगों ने करोड़ो रुपए किए थे दान

ये जश्न, कश्मीरी शिया समुदाय द्वारा ईरान को दिए गए हफ्तों के गहन भावनात्मक और आर्थिक समर्थन के बाद मनाए जा रहे हैं. फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद से, कश्मीर के लोगों जिनमें ज्यादातर शिया संप्रदाय के लोग शामिल थे सबने मिलकर एक अभियान चलाया था, जिसके तहत सोने के आभूषण, कारें, तांबे के बर्तन और करोड़ों रुपये की नकद राशि एकत्र की गई थी. जीत की यह भावना, घाटी की शिया आबादी और ईरान के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव में निहित है. कश्मीर का शिया समुदाय ईरान के साथ गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध बनाए रखता है. समुदाय के सदस्यों ने इस संघर्ष विराम को राहत और गर्व का क्षण बताया और कई लोगों ने उम्मीद जताई कि यह इस क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा.

अमेरिकी रणनीति और दावों पर गंभीर सवाल

यूएस और ईरान के बीच दो हफ़्तों के द्विपक्षीय संघर्ष विराम (सीजफायर) के बाद, आगा सैयद मुजतबा अब्बास, जो J&K अंजुमन शरी शियान के प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि हैं, ने बुधवार को एक स्पष्ट बयान दिया.  उन्होंने कहा कि अमेरिका इस युद्ध में असफल रहा है और अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान के साथ बातचीत कर रहा है. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में अब्बास ने यह भी सवाल उठाया कि अमेरिकी अधिकारियों को इस दो सप्ताह के सीजफायर में इतनी खुशी क्यों है? उनका कहना था कि अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी देश पर हमला करने से नहीं हिचकिचाता. अब्बास के इन बयान से साफ है कि उन्होंने अमेरिका की रणनीति और उसके दावों पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

यह भी पढ़ेंः  बच्चों ने तोड़ी गुल्लक और महिलाओं ने उतार दिए गहने... ईरान बोला- हम भारत की यह मोहब्बत कभी नहीं भूलेंगे

 

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