कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई छड़ी मुबारक की पूजा, शंकराचार्य मंदिर में लगे 'हर-हर महादेव' के नारे

Jammu-Kashmir News: श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में आज कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा की गई. इस रस्म में महंत दीपेंद्र गिरी के साथ-साथ कई राज्यों के संत और साधु भी शामिल हुए. यह पवित्र छड़ी 22 अगस्त को श्रीनगर से पहलगाम के लिए रवाना होगी. इस साल, छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा 28 अगस्त को अमरनाथ गुफा में की जाएगी.
श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित शिव मंदिर में, पवित्र अमरनाथ गुफा जाने वाली छड़ी मुबारक की पूजा 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के लगातार जयकारों के बीच की गई. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, गुफा की यात्रा शुरू होने से पहले इस पवित्र छड़ी की पूजा सबसे पहले शंकराचार्य मंदिर में की गई.
इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु महंतों और साधुओं के साथ शामिल हुए. रीति-रिवाज के अनुसार, कल शारिका देवी मंदिर में एक रस्म निभाई जाएगी, जिसके बाद छड़ी मुबारक पहलगाम होते हुए गुफा की ओर बढ़ेगी. छड़ी मुबारक का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है. पारंपरिक रूप से माना जाता है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इसी पवित्र छड़ी की शुरुआती पूजा से होती है. इसके बाद इसे और पूजा-अर्चना के लिए कश्मीर के कई मंदिरों में ले जाया जाता है. अमरनाथ गुफा में समापन समारोह के बाद, यात्रा पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे अंतिम रस्मों के साथ पूरी होती है.
22 अगस्त को छड़ी मुबारक श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पहलगाम के लिए निकलेगी और रास्ते में कश्मीर के कई मंदिरों से होकर गुजरेगी. 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे रस्में निभाई जाएंगी. इसके बाद यह जुलूस 24 अगस्त को चंदनवाड़ी और 25 अगस्त को शेषनाग पहुंचेगा. पंचतरणी में दो रात (26 और 27 अगस्त) रुकने के बाद, यह 28 अगस्त को पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां, अंतिम रस्मों के साथ इस साल की अमरनाथ यात्रा का समापन होगा. इसके बाद, छड़ी मुबारक दशनामी अखाड़े लौट आएगी और अगले साल तक वहीं रहेगी.
इस साल 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी. इस दौरान 4.67 लाख तीर्थयात्रियों ने 'बाबा बर्फानी' के दर्शन किए. हालांकि, खराब मौसम के कारण 8 अगस्त से यात्रा रुकी हुई है. बारिश से खराब हुए रास्तों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बालटाल और पहलगाम, दोनों रास्ते बंद कर दिए गए हैं. फिर भी, परंपरा के अनुसार, 22 अगस्त को छड़ी मुबारक को उसके संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी की देखरेख में पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक ले जाया जाएगा.
महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा,' आज हमने यहां पूजा और अभिषेक किया. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस्या और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है. हम शारिका भवानी जाएंगे और पारंपरिक पूजा करेंगे. इसके बाद, नाग पंचमी के दिन, हर साल की तरह पारंपरिक तरीके से मुख्य पूजा होगी. फिर, इस साल 22 और 23 अगस्त को पड़ने वाली एकादशी और द्वादशी के दौरान पहलगाम में पड़ाव होगा. इसके बाद 24 अगस्त की रात हम चंदनवाड़ी में, 25 अगस्त को शेषनाग में रुकेंगे और इस साल तारीखों में थोड़े बदलाव के कारण, हम आम तौर पर एक रात के बजाय दो रात (26 और 27 अगस्त) पंचतरणी में रुकेंगे. पूर्णिमा के दिन, जो इस साल 28 अगस्त को है, हम छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में ले जाएंगे, जहां भगवान शिव बर्फ के लिंग के रूप में विराजमान हैं. हम वैदिक मंत्रों के साथ पारंपरिक पूजा करेंगे. उस पूजा के बाद, 28 अगस्त की रात को वापस पंचतरणी में रात्रि विश्राम होगा. 29 अगस्त की रात, हम सुबह जल्दी यात्रा शुरू करेंगे और पहलगाम में रात्रि विश्राम करेंगे. 30 अगस्त की सुबह लिद्दर नदी के किनारे पूजा और विसर्जन होगा, संतों के लिए भोज होगा, और इसी के साथ भगवान अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक की वार्षिक तीर्थयात्रा संपन्न होगी.'
महंत ने आगे कहा कि अगर भविष्य के सालों में यात्रा की अवधि थोड़ी कम कर दी जाए क्योंकि 57 दिन की तीर्थयात्रा काफी लंबी होती है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हो सकते हैं. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा रास्तों में लगातार सुधार और बेहतर सुविधाओं के साथ, उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवान अमरनाथ जी के आशीर्वाद से आने वाले वर्षों में तीर्थयात्रियों की संख्या नौ या दस लाख तक पहुंच सकती है.