कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई छड़ी मुबारक की पूजा, शंकराचार्य मंदिर में लगे 'हर-हर महादेव' के नारे

महंत दीपेंद्र गिरी ने कहा,' आज हमने यहां पूजा और अभिषेक किया. कल श्रावण शुक्ल पक्ष की अमावस्या और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है. हम शारिका भवानी जाएंगे और पारंपरिक पूजा करेंगे. इसके बाद, नाग पंचमी के दिन, हर साल की तरह पारंपरिक तरीके से मुख्य पूजा होगी. फिर, इस साल 22 और 23 अगस्त को पड़ने वाली एकादशी और द्वादशी के दौरान पहलगाम में पड़ाव होगा. इसके बाद 24 अगस्त की रात हम चंदनवाड़ी में, 25 अगस्त को शेषनाग में रुकेंगे और इस साल तारीखों में थोड़े बदलाव के कारण, हम आम तौर पर एक रात के बजाय दो रात (26 और 27 अगस्त) पंचतरणी में रुकेंगे. पूर्णिमा के दिन, जो इस साल 28 अगस्त को है, हम छड़ी मुबारक को उस पवित्र गुफा में ले जाएंगे, जहां भगवान शिव बर्फ के लिंग के रूप में विराजमान हैं. हम वैदिक मंत्रों के साथ पारंपरिक पूजा करेंगे. उस पूजा के बाद, 28 अगस्त की रात को वापस पंचतरणी में रात्रि विश्राम होगा. 29 अगस्त की रात, हम सुबह जल्दी यात्रा शुरू करेंगे और पहलगाम में रात्रि विश्राम करेंगे. 30 अगस्त की सुबह लिद्दर नदी के किनारे पूजा और विसर्जन होगा, संतों के लिए भोज होगा, और इसी के साथ भगवान अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक की वार्षिक तीर्थयात्रा संपन्न होगी.'