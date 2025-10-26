उमर अब्दुल्ला के खिलाफ पार्टी में बढ़ने लगी 'बगावत', सांसद आगा के बाद मियां अल्ताफ ने भी खोला मोर्चा

NC Party rebellion: जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं दिखाई दे रहा है. इसका सबसे बड़ा कारण उनकी ही पार्टी के कुछ दिग्गज नेता हैं जो पार्टी हाईकमान से खफा नजर आ रहे हैं. पहले एनसी पार्टी के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने उमर अब्दुल्लाह के आरक्षण पर दिए गए बयान पर तल्ख टिप्पणी की थी. जिसके बाद अब अंनतनाग-राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने भी उमर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सांसद मियां अल्ताफ ने नई सरकार बनने के बाद किसी भी तरह के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास से साफ इंकार करते हुए उमर अब्दुल्ला शासन पर सवाल उठाए हैं.

सांसद की उमर को हिदायत

अल्ताफ लारवी ने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोलते हुए कहा ' मुख्यमंत्री को बयानबाजी के बजाय आत्मचिंतन करते हुए शासन पर ध्यान केंद्रित करने की जरुरत हैं'. इसके आगे लारवी ने कहा 'अगर मैं कहता हूं कि उमर साहब सही रास्ते पर हैं, तो ये बिल्कुल गलत और उन्हें धोखा देने जैसा होगा'. उमर अब्दुल्ला को हिदायत देते हुए लारवी ने कहा कि सीएम को देखना चाहिए की उनके अधिकार और सीमाएं क्या हैं. इतान ही नहीं एनसी सांसद ने मुख्यमंत्री को उन लोगों की बेहतर सेवा करने की भी नसीहत है जिन्होंने उन्हें चुना है. स्मार्ट मीटर लगाने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सासंद ने सोच समझकर और समझदारी से बोलने की अपील भी की है.

सरकार के खिलाफ बगावत

अपनी ही सरकार पर आरोप लगाते हुए मियां अल्ताफ कहा कि जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार सत्ता में आई है, तब से अभी तक कोई राजनीतिक मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. मियां के ये शब्द उनकी पार्टी के साथी नेता और बडगाम-श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के प्रति उनके समर्थन का संकेत भी दे रहे है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की कार्यप्रणाली की आलोचना कर रहे थे. क्योंकि, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दोनों प्रमुख सांसदों ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला की सरकार 2024 के अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है.

जनता के कल्याण की अपील

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदो की तरफ से कश्मीर की सरकार पर राजनीतिक नेतृत्व की बहस में उलझे होने के आरोप लगाए जा रहे हैं. सासंदो का आरोप है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से लोगों की चिंता को नजरअंदाज कर बीजेपी के साथी और विरोधियों को लेकर बहस कर रही है. राजनीतिक नेतृत्व को इस बहस से बाहर निकलकर मुख्यमंत्री को लोगों के कल्याण की बात करने की हिदायत भी सांसद मिया ने दी है.