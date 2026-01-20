Advertisement
trendingNow13080620
Hindi Newsदेश50 मैगी, 20 किलो चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश आतंकी, सेना ने किया भंडाफोड़

50 मैगी, 20 किलो चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश आतंकी, सेना ने किया भंडाफोड़

Jammu-Kashmir Counter Terrorism Operation: जम्मू-कश्मरे के किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों ने आंतिकयों के लंबे समय तक रहने के लिए ठिकाने का भंडाफोड़ किया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 20, 2026, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

50 मैगी, 20 किलो चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश आतंकी, सेना ने किया भंडाफोड़

Kashmir Terrorism: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों का नया भंडाफोड़ हुआ है. यहां पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने लंबे समय तक रुकने की प्लानिंग की थी. इसके लिए उन्होंने एक मजबूत बंकर बनाया था, जिसे बाहर से पत्थरों से आड़ देकर सुरक्षित किया गया था. इसके साथ ही बंकर के अंदर महीनों के लिए पर्याप्त खाने-पीने का भंडार रखा था. इससे साफ संकेत मिलता है कि वे लंबे समय तक छिपने की तैयारी में थे. 

आतंकियों ने किया बंदोबस्त

सेना ने काउंटर टेरर ऑपरेशन के बाद इस बंकर को ध्वस्त किया. इस दौरान एक कमांडो शहीद हो गया और कई घायल हो गए. बंकर के अंदर से सुरक्षाबलों को लगभग 50 पैकेट नूडल्स, आलू-टमाटर से भरा एक पूरा क्रेट, 15 तरह के मसाले, 10 किलो बासमती चावल और गेहूं-बाजरे समेत दाल के बोरे मिले. इसके साथ ही 2 बड़े आकार के LPG सिलेंडर. सूखी लकड़ियां और बर्नर बरामद किए. इस दौरान आतंकियों के साथ हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए एक पैराट्रूपर की मौत हो गई. 

ये भी पढ़ें- DNA: क्या है 80 मिनट की कीमत, जिससे बच सकती थी युवराज की जान; नोएडा के इंजीनियर की मौत ने सिस्टम के नकारेपन का दिखाया चेहरा 

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षाबल ने चलाया अभियान 

सुरक्षाबल जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिलें में स्थित ऊपरी इलाकों में आतंकियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान चला रही है. इसको लेकर तीसरे दिन भी कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

यह अभियान चतरू इलाके में मन्द्राल-सिंहपुरा के समीप रविवार 18 जनवरी 2026 से चलाया गया था. इस दौरान छिपे हुए आतंकियों की ओर से किए गए ग्रेनेड हमले में 1 पैराट्रूपर शहीद हुआ और 7 घायल हो गए. आतंकी घने जंगल में भाग गए हैं, लेकिन उनकी सारी खाने-पीने की चीजें, बर्तन-कंबल और बड़ी मात्रा में सर्दियों का सामान रखे उनके ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया.      

ये भी पढ़ें- BMC चुनाव के बाद भी मुंबई में नहीं तय हो पाई मेयर की कुर्सी, कहीं भाजपा-शिवसेना में खटपट तो नहीं बना कारण; इस नेता ने दिया संकेत  

चतरू में ऑपरेशन त्राशी-1 

घटना को लेकर सेना की व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी दी है. इसमें बताया कि चतरू में ऑपरेशन त्राशी-1 जारी है. घेराबंदी और कड़ी कर दी गई है और तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया गया है.' बताया जा रहा है कि घाटी में पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 2-3 आतंकी समूह घूम रहे हैं. वहीं जम्मू जोन के पुलिस इंसपेक्टर जनरल भीम सेन तुती और CRPF के जम्मू इंस्पेक्टर जनरल आर गोपाल कृष्ण राव समेत सीनियर ऑफिसर्स भी मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंच गए. अभियान की निगरानी करने के लिए वे वर्तमान में कई आर्मी ऑफिसर्स के साथ वहीं डेरा डाले हुए हैं.   

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Jammu-kashmir

Trending news

25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
Gujarat news
25 साल पहले विनाशकारी भूकंप ने कर दिया था तबाह, फिर कैसे हुई कच्छ की कायापलट
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
Jammu-kashmir
मैगी, चावल, सिलेंडर...घाटी में कई महीनों का खाना लेकर बंकर में छिपे थे जैश के आतंकी
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
Assam
चुनाव में BJP को हराने का फॉर्मूला सुझा रहे थे मुस्लिम लीडर, फिर कांग्रेस को धो डाला
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
Asaduddin Owaisi
BMC मेयर चुनाव में BJP का समर्थन करेगी AIMIM? जानें क्या बोले ओवैसी, दिया ये संकेत
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
Dhandhuka
जब गुजरात में मोदी को रात में रुकने से कर दिया गया मना! धंधुका का वो रोमांचक किस्सा
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
Jammu and Kashmir
आतंकियों की साजिश नाकाम, श्रीनगर हाईवे से IED बरामद; सुरक्षाबलों ने किया डिफ्यूज
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
ED raids
फर्जी बिल बना 658 करोड़ ठगने के आरोपियों पर ED का एक्शन, 3 राज्यों में छापेमारी
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
Bhojshala hindu
भोजशाला- बसंत पंचमी पर जुमे की नमाज पर रोक की मांग, SC गुरुवार को करेगा सुनवाई
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
Nitin Nabin Z security
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को दी गई जेड कैटिगरी की सिक्योरिटी
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
'मेमोरी लॉस' से जूझ रहे राहुल... भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना